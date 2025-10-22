韓美峰會29日登場！傳將宣布關稅與核能協議 文件可能內容曝光

朝鮮日報（The Chosun Daily）報導，隨著韓美兩國在貿易與安全議題上持續協商，預定本月29日舉行的韓美峰會，最終可能以書面文件形式呈現成果。文件內容預料將包括關稅協議的大致框架，另一份文件預料將就安全議題進行詳述，其中包括美方允許韓方進行鈾濃縮與乏燃料再處理的安排。

報導中說，雙方目前正就「成果文件」的形式與內容進行協調。

上週訪美的南韓總統辦公室政策室長金容範預定22日再次赴美，展開最終協商。不過，另有消息稱，屆時的公布形式可能不是雙方共同撰寫的「聯合聲明」，而是由韓方或美方單獨發布的「事實說明書（Fact Sheet）」。

南韓總統辦公室21日表示，金容範與產業通商資源部長金正官在結束與美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）會談後，返國向李在明總統當面報告談判進展。

據悉，美方先前要求韓方以現金形式全額預先投入3500億美元投資資金，但如今態度已轉為可考慮調整投資規模或採分階段投資計畫。

不過，對美投資中現金與貸款／保證金的比例、以及投資分配方式等核心問題仍待解決。

南韓總統辦公室一名官員表示：「目標是在川普總統29日至30日的國是訪問期間公布峰會成果文件。」據悉，該文件內容包括：「南韓將為美國設立3500億美元投資基金，美方則把南韓輸美商品的關稅從25%降至15%」。