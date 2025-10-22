美印接近敲定協議！印度傳同意減購俄油 換取降關稅至15-16%

印度財經報紙Mint引述三位知情人士報導，印度和美國接近達成貿易協議，美方可能對印度貨品關稅從約50%降至15%至16%。

據報導，印度可能同意逐步減少從俄羅斯進口石油，並擴大自美國進口非基改玉米和豆粕。此協議預料會在美國總統川普和印度總理莫迪在馬來西亞舉行的東南亞國協高峰會期間宣布。東協領袖峰會預定10月26日至28日在吉隆坡舉行。

川普周二重申，他已和通過電話，莫迪向他保證印度「不會再大量購買俄羅斯石油」，這也是川普一周前提到的說法。

新德里方面尚未正式確認是否將限制俄油進口，但國營煉油商已暗示將減量，原本是俄油最大買家的信實工業（Reliance Industries）則轉向中東採購。

川普周二表示，他剛與印度總理莫迪通話，並說雙方「談了很多事，但主要還是全球貿易，他對這方面非常有興趣」。

川普在白宮主持排燈節儀式時說：「他不會再大量購買俄羅斯石油。他和我一樣，希望這場戰爭結束，希望俄烏戰爭能畫下句點。正如你們所知，印度不會再買太多俄油。」