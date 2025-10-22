快訊

藝人閃兵案！坤達緊急返台到案認罪...50萬交保

陽明山狂風暴雨原因曝！氣象署：風力不亞於颱風

限速吃到飽變「氣到飽」！他怒4G 21M方案「影片畫質都變差」內行人曝原因

美印接近敲定協議！印度傳同意減購俄油 換取降關稅至15-16%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普周二在白宮主持排燈節儀式時重申，莫迪同意不會再大量購買俄羅斯石油。美聯社
川普周二在白宮主持排燈節儀式時重申，莫迪同意不會再大量購買俄羅斯石油。美聯社

印度財經報紙Mint引述三位知情人士報導，印度和美國接近達成貿易協議，美方可能對印度貨品關稅從約50%降至15%至16%。

據報導，印度可能同意逐步減少從俄羅斯進口石油，並擴大自美國進口非基改玉米和豆粕。此協議預料會在美國總統川普和印度總理莫迪在馬來西亞舉行的東南亞國協高峰會期間宣布。東協領袖峰會預定10月26日至28日在吉隆坡舉行。

川普周二重申，他已和通過電話，莫迪向他保證印度「不會再大量購買俄羅斯石油」，這也是川普一周前提到的說法。

新德里方面尚未正式確認是否將限制俄油進口，但國營煉油商已暗示將減量，原本是俄油最大買家的信實工業（Reliance Industries）則轉向中東採購。

川普周二表示，他剛與印度總理莫迪通話，並說雙方「談了很多事，但主要還是全球貿易，他對這方面非常有興趣」。

川普在白宮主持排燈節儀式時說：「他不會再大量購買俄羅斯石油。他和我一樣，希望這場戰爭結束，希望俄烏戰爭能畫下句點。正如你們所知，印度不會再買太多俄油。」

關稅 川普

延伸閱讀

川普再掀爭議 傳向司法部求償聯邦調查損失

雙普二會恐破局？ 川普：我不想浪費時間

俄國不願接受原地停戰 川普再見普亭恐破局

布達佩斯峰會生變？ 美官員：川普近期無意與普丁會面

相關新聞

美印接近敲定協議！印度傳同意減購俄油 換取降關稅至15-16%

印度財經報紙Mint引述三位知情人士報導，印度和美國接近達成貿易協議，美方可能對印度貨品關稅從約50%降至15%至16%...

美澳攻稀土 降低對陸依賴…川普：一年後稀土會多到不知如何處理

美國總統川普與澳洲總理艾班尼斯21日簽署了一項協議，要加強獲取關鍵礦產與稀土，以減少對中國大陸的依賴。

瑞士頂住39%高關稅 對美9月出口逆勢翻揚 寫4月以來新高

瑞士9月對美國出口不減反增，美國對瑞士的貿易逆差據估算甚至創4月以來新高，顯示瑞士商品的需求，目前為止大多撐過美國高關稅...

頂住川普39%高關稅 瑞士9月對美出口反彈

瑞士9月對美國出口不減反增，顯示瑞士商品的需求，目前為止撐過美國39%關稅的衝擊。

美中本周貿易談判3議題 川普加列台灣

在美中高層官員預定本周舉行新一輪貿易談判之際，美國總統川普表示，將把稀土、芬太尼和黃豆列為與中國之間的首要協商議題。

美中貿戰未停 習近平免去李成鋼WTO代表職務

中國外交部20日發布國家主席習近平任免駐外大使名單，其中其中，免去李成鋼的中國常駐世界貿易組織（WTO）代表、特命全權大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。