瑞士9月對美出口強勁反彈 製藥業增加出貨因應關稅
瑞士政府今天公布的數據顯示，瑞士對美國出口在9月大幅回升，主因製藥公司增加出貨，以提前應對可能的美國關稅。
路透社報導，數據顯示，經季節調整後，瑞士9月對美國的名目出口較前一個月大增近43%。整體而言，瑞士9月出口較去年同期成長3.4%。
美國總統川普8月對瑞士課徵39%的關稅，導致當月瑞士對美國出口驟降。然而，製藥公司未被納入最初的美國關稅範圍。
川普在9月底表示，除非製藥公司正在美國設立製造廠，否則自10月1日起將對品牌藥或專利藥進口課徵100%關稅。
由於川普持續向製藥公司施壓以降低美國藥品價格，因此尚未兌現此關稅威脅。
瑞士大型製藥公司如羅氏大藥廠（Roche）與諾華（Novartis）表示，由於它們在美國有擴大業務的計畫，所以不認為會受到這些美國措施的影響。
