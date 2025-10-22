美澳攻稀土降低對陸依賴 川普：一年後稀土會多到不知如何處理

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普（左）與澳洲總理艾班尼斯（右）20日達成關鍵礦產協議，確保美國獲得澳洲礦產與稀土供應。美聯社
美國總統川普（左）與澳洲總理艾班尼斯（右）20日達成關鍵礦產協議，確保美國獲得澳洲礦產與稀土供應。美聯社

美國總統川普與澳洲總理艾班尼斯21日簽署了一項協議，要加強獲取關鍵礦產與稀土，以減少對中國大陸的依賴。

川普20日在白宮會晤艾班尼斯時表示：「大約一年後，我們將擁有很多的關鍵礦產和稀土，多到你們都不知道要怎麼處理。」

艾班尼斯則說，這項協議代表一項「我們已準備就緒」的85億美元投資管道。他讚揚此協議，將雙方的經濟與國防合作「提升到新的層次」。

根據協議內容，未來半年內美國與澳洲將各自先投入超過10億美元，用於初期項目，之後將在兩國展開更多計畫，其中一項專案還會納入日本。

至於在貿易方面，澳洲希望美國能減免關稅，但川普暗示不會這麼做，他堅持對澳洲商品徵收10%的基本關稅。

根據白宮的資料，五角大廈將資助在西澳建立一座年產能100公噸的鎵（gallium）先進精煉廠。美國進出口銀行也已發出逾22億美元資金的意向書，用於關鍵礦產。

中國近期對稀土實施前所未有的出口限制，引發全球經濟體的不安。美國財政部長貝森特上周已說，包括澳洲在內的美國盟邦正就統一應對的方案進行磋商。

澳洲擁有全球第四大稀土蘊藏量，一直努力定位是中國以外稀土供應的可行替代方案。全球唯一一家位於中國大陸以外、專門生產「重稀土」的企業Lynas稀土公司，正是位於澳洲。

彭博資訊報導，早在艾班尼斯到達華府訪問之前，美澳已展開協議的諮商。知情人士透露，上個月有十多家澳洲礦業公司在華府與多個政府機構的官員會晤，並得知美方正尋求取得類似入股方式參與，這是美國打造對抗中國供應鏈的戰略之一。  

針對美澳雙方開始討論如何讓澳洲穩定供應稀土，市場信心日增，也帶動投資人熱情，Lynas等礦業公司股價在過去12個月內已大漲逾150%。

在此同時，川普也表態支持澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）協議，強調強化印太安全的重要性。他表示相關審查「正全速推進」，顯示歷經數月的不確定後，川普已明確轉向支持該計畫。

