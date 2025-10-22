瑞士頂住39%高關稅 對美9月出口逆勢翻揚 寫4月以來新高

瑞士9月對美國出口不減反增，美國對瑞士的貿易逆差據估算甚至創4月以來新高，顯示瑞士商品的需求，目前為止大多撐過美國高關稅的衝擊。

但南韓似乎就沒那麼幸運，初估數據顯示，本月前20日對美出口銳減近四分之一。

瑞士當局21日公布，瑞士對美國出口，若不計黃金、並經季節調整後，9月月增43%；而瑞士的全球出口也提高3.4%。

與此同時，瑞士對美國進口攀升5.5%。據彭博估算，這表示美國對瑞士的貿易逆差，9月升至33億瑞郎（42億美元），高於8月的20.6億瑞郎，並寫4月以來新高。

這是美國總統川普8月初對瑞士開徵39%關稅以來，第一個顯示瑞士貿易流向的完整月度報告。瑞士政府上周以關稅為由，調降明年成長展望。

以產業而言，瑞士也是黃金煉製大國，9月黃金出口大增37%至近144噸，主因節慶前夕，對印度出口幾乎翻倍，激增97%至30噸。

瑞士鐘表業聯合會（FH）21日發布聲明，9月鐘表出口年減3.1%至20億瑞郎（25億美元），主因對美出口暴跌55%，抵銷了大多數市場的銷售增幅。

瑞士鐘表以美國為最大市場，業者7月在關稅上路前提前拉貨，導致對美出口在8、9月均走低。

同日南韓海關公布，受惠於半導體需求持續，10月1-20日經工作日調整後的出口金額，較去年同期大增9.7%，但對美國出口則大跌24.7%。

南韓10月3-9日適逢中秋連續假期，因此工作日比去年同期少，工廠產能與出貨量受到影響，但本月前20天的出口仍出現反彈。至於9月全月修正後的出口額則是年減6.1%。

在主要出口項目中，半導體出口大增20.2%，船舶成長11.7%；汽車則大幅下滑25%。從出口目的地來看，對台灣出口大幅增加58.1%，但對美國大跌24.7%，對中國出口也下滑9.2%。

雖然出口獲半導體支撐，但自川普關稅8月生效，美國對韓國商品加徵15%關稅以來，關稅壓力仍在持續累積。汽車關稅更是維持在25%。

韓美已於7月達成貿易協議，不過因為3,500億美元投資的細節仍未敲定，相關協商目前停滯，正式的貿易協議一直還沒簽。