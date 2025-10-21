頂住川普39%高關稅 瑞士9月對美出口反彈

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
瑞士9月對美國出口月增43%。路透
瑞士9月對美國出口不減反增，顯示瑞士商品的需求，目前為止撐過美國39%關稅的衝擊。

瑞士關稅當局21日公布，瑞士對美國出口，若不計黃金、並經季節調整後，9月月增43%；而瑞士的全球出口也提高3.4%。與此同時，瑞士對美國進口攀升5.5%。據彭博估算，這表示美國對瑞士的貿易逆差，9月升至33億瑞郎（42億美元），高於8月的20.6億瑞郎，並寫4月以來新高。

這是美國總統川普8月初對瑞士開徵39%關稅以來，第一個顯示瑞士貿易流向的完整月度報告，能一窺關稅對該國經濟的衝擊。瑞士政府上周以關稅為由，調降明年成長展望。

川普對已開發國家徵收的關稅，以瑞士最高，衝擊該國招牌產品，如鐘表、機具、巧克力等。川普也宣布對藥品徵稅，藥業是瑞士另一個主要出口。

各產業而言，瑞士是黃金煉製大國，9月黃金出口大增37%至近144噸，主因節慶前夕，對印度出口幾乎翻倍，激增97%至30噸。

瑞士鐘表業聯合會（FH）21日發布聲明，9月鐘錶出口年減3.1%至20億瑞郎（25億美元），主因對美出口暴跌55%，抵銷了大多數市場的銷售增幅。瑞士鐘表以美國為最大市場，業者7月在關稅上路前提前拉貨，導致對美出口在8、9月均走低。

關稅 川普

