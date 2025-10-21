美國澳洲簽關鍵礦產協議 盼降低對中國稀土依賴

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，澳洲將獲得希冀的核子動力攻擊潛艦，並在白宮與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）簽署稀土礦物協議，設法降低對中國供應鏈的依賴。

綜合法新社和路透社報導，川普政府6月曾表示，美方正在檢視澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）協議，確保符合「美國優先」（America First）政策。

澳洲政府一直希望川普能支持美國前總統拜登2021年執政時期簽署的AUKUS協議，允許澳洲在15年內獲得至少3艘美國維吉尼亞級潛艦（Virginia-classsubmarine）。

部分美國國內批評人士認為，美國維吉尼亞級潛艦產量不足，無法同時供應澳洲與美國海軍。

川普今天在白宮內閣會議廳（Cabinet Room）與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）並肩而坐，他告訴媒體：「我們著手為澳洲建造潛艦的進度真的相當順利。我們為此努力很久，現在啟動這個進程，而且進展得又快又好。」

川普和艾班尼斯也簽署關於關鍵礦物和稀土的協議，這些資源對於推動全球經濟的科技產業至關重要。

川普表示，這項協議談了4、5個月。協議完整內容尚未公布。川普和艾班尼斯表示，協議的一部分涉及礦產加工。艾班尼斯說，美澳兩國將在未來6個月內各自投入10億美元，推動共同計畫。

艾班尼斯先前強調，澳洲擁有豐富的關鍵礦產，有助抗衡中國對全球供應鏈的控制。

彭博（Bloomberg News）提到，澳洲的稀土儲量位居全球第4，澳洲一直試圖將自身定位為可替代中國的關鍵礦產供應來源。

川普本月稍早揚言對中國加徵100%關稅，以回應中國升級稀土出口管制措施。不過川普今天堅稱，他現在預測與中國國家主席習近平在韓國會談時，美中將達成良好貿易協議。

川普和習近平下週將赴韓國出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，屆時兩人預計會面。

川普今天告訴記者，他認為中國無意犯台，但也坦言預計與習近平會談時將談到台灣議題。

