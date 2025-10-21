川普：無意摧毀中國 美中關係沒事

美國總統川普十九日受訪表示，美中關係將會「沒事」。他發言的時間點，正值美中即將重返談判桌，而且貿易休戰協議將在十一月十日到期。

川普接受福斯新聞專訪時表示，他對中國有很多手段，但他沒有尋求摧毀中國；被問到他威脅將對中國大陸商品加徵百分之一百關稅一事。川普說，這項關稅「不能長期持續」，但短期可以「撐一下」。

川普說，他與中國領導人關係良好，預期會在南韓坐下來談。各界預期川普與中國國家主席習近平本月底將於南韓登場的亞太經合會（ＡＰＥＣ）期間會面。

川普說：「我認為我們和中國會沒事的，但我們必須要有一份公平的協議。必須要公平」。

美國財政部長貝森特說，美中雙方本周稍晚將在馬來西亞會談。這是他上周五與中國副總理何立峰舉行線上會談的延續，中國官媒形容最近一次會談是「具有建設性的意見交流」。

川普十九日從佛羅里達州返回華盛頓途中，在空軍一號上表示：「我不希望他們跟我們玩稀土遊戲。」他還表示，美國希望中國「停止芬太尼」輸出，另外，讓中國恢復採購美國黃豆是另一項關鍵要求。川普說，這三個方面都是「非常正常的要求」。

中國政府本月九日宣布加強管制稀土後，川普一度表示可能取消與習近平的會晤，並宣布自十一月起對中國商品加徵百分之一百關稅。中方則指責美方擴大科技出口限制，破壞雙方元首先前電話溝通的承諾，還對進入美國港口的中國船隻課徵港口費，讓中國以對等措施回應。這些事件讓美中關係在幾個月的短暫穩定後，近幾周再度緊張。中國已試圖緩和外界對稀土出口限制升級的擔憂。

彭博稍早報導，上周國際貨幣基金（ＩＭＦ）年會期間的場邊會談中，中方代表向多國官員表示，新的出口限制不會影響正常貿易流動。

消息人士說，中國官員表示，中國尋求建立長期機制，以便回應美方挑釁，這些挑釁包括美國將制裁範圍擴大至被列入黑名單企業的子公司。

陸進口美大豆 上月歸零

大陸官方統計，在中方大幅減少採購美國大豆下，大陸九月自美國進口大豆數量為零，是今年首度歸零。相對來看，大陸當月自巴西、阿根廷進口的大豆年增率分別約三成及九成。

另針對美國總統川普十九日在空軍一號上表示，將把稀土、芬太尼和大豆列為與中國之間的首要協商議題。大陸外交部發言人郭嘉昆昨回應，中方立場是一貫、明確的。關稅戰、貿易戰不符合任何一方的利益。雙方應在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決任何問題。

路透昨引述大陸海關總署新公布數據顯示，今年九月，大陸自美國進口的大豆數量，從去年同期的一七○萬噸完全歸零。