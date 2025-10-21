美中本周談判 聚焦三議題

在美中高層官員預定本周舉行新一輪貿易談判之際，美國總統川普表示，將把稀土、芬太尼和黃豆列為與中國大陸之間的首要協商議題。

川普19日在空軍一號上表示：「我不希望他們跟我們玩稀土遊戲。」他還說，美國希望中國「停止芬太尼」。接著他又指出，讓中國恢復採購美國黃豆是另一項關鍵要求。川普說，這三件事都是「非常正常的要求」。

大陸外交部重申，關稅戰、貿易戰不符合任何一方的利益，雙方應在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決任何問題。

彭博資訊報導，中國海關數據顯示，9月中國稀土磁鐵對美國出口量連續第二個月下滑，從8月的590噸降至421噸。對歐洲出口量也從2,582噸降至2,461噸。上周末公布的數據顯示，以磁鐵為主的稀土製品，整體出口量出現回落。而大陸自美國進口黃豆量從去年同期的170萬噸降至零。

芝加哥黃豆期貨價20日邁向連續第三個交易日上漲，盤中一度上漲1.2%，至五周高點。黃豆粉也同步走高。除了美中領導人會談，中國最新公布的經濟成長數字超越預期，也激勵了市場。

美國財政部長貝森特上周五已與中國國務院副總理何立峰通話，雙方預定一周後在馬來西亞舉行面對面會談，為本月底「川習會」於南韓登場做準備。這將是雙方第五輪談判。

在此同時，印度和美國爭取降低美國懲罰性關稅之際，川普則警告，印度若不停止向俄羅斯採購石油，將繼續面臨「高額關稅」。川普在空軍一號上對記者表示：「我與印度總理莫迪談過，他說印度不會再碰俄羅斯石油這件事。」

不願具名的印度官員在新德里向媒體透露，美印在貿易相關議題上的分歧已逐步縮小。