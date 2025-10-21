印度續買俄油 川普嗆課高關稅

美國總統川普十九日警告，印度若不停止向俄羅斯採購石油，將繼續面臨「高額關稅」。印度正在和美國進行貿易談判，爭取美方降低關稅。

川普在空軍一號上對記者表示：「我與印度總理莫迪談過，他說印度不會再碰俄羅斯石油這件事。」川普稱俄仰賴原油出口支撐經濟以繼續打烏克蘭，要求印度停買俄油。

不願具名的印度官員在新德里向媒體透露，美印在貿易相關議題的分歧已逐步縮小，目前雙方「並無重大歧見」。這位官員說，印度談判代表團上周在華盛頓和美方官員會晤，尚稱順利。

川普七月底宣布對印度貨品課徵百分之廿五對等關稅，隨後又以印度採購俄羅斯石油為由，加徵百分之廿五關稅，讓印度商品銷美關稅稅率達百分之五十。不過川普近幾周語氣轉趨和緩，已至少兩度和莫迪通話。川普上周表示，印度將停止購買俄油，但可能會是漸進過程。

印度否認莫迪和川普有過相關談話，川普對此回應說：「如果他們想這麼說，那就繼續付高額關稅吧，他們可不想這樣。」

川普上周說，莫迪已向他保證，印度將停止購買俄羅斯石油。不過，印度外交部表示不知道兩人有相關通話，但強調新德里的主要考量是「保障印度消費者利益」。與過去不同的是，莫迪政府這次未直接反駁川普。

白宮官員上周表示，印度向俄國採購石油數量已減半，但印度方面消息指出，目前尚未明顯減少。