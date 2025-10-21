哥國毒品輸美 川普罵裴卓「毒品首腦」要脅斷金援

金融時報報導，美國總統川普再對南美盟友哥倫比亞開砲，指控哥國總統裴卓是「非法毒品首腦」，未採取行動阻止毒品流入美國，揚言切斷對哥國資金援助，美國參議員葛蘭姆說，川普可能對哥國加徵重大關稅。

哥國外交部聲明譴責美國，裴卓也發文駁斥川普，並稱他是哥國毒販「最大敵人」。

川普十九日在社群平台發文，指控裴卓是「非法毒品首腦」，鼓吹全國各地大規模種植毒品。他批評裴卓「對此毫無作為，儘管美國多年提供龐大資金與補貼，這些不過是對美國的長期欺詐」。川普並宣布，美國自即日起停止對哥國一切金援與補助。

川普盟友、共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆隨後在Ｘ表示，川普可能會宣布對哥國實施「重大」關稅。

哥國外交部隨後發表聲明，強烈譴責川普言論「具冒犯性，對國家主權構成直接威脅」，並表示將尋求國際社會支持，以捍衛總統裴卓與國家自主權，「這些指控極為嚴重，已損害哥倫比亞總統及全體國民尊嚴」。

裴卓十九日在Ｘ表示：「川普被他身邊的核心圈與顧問誤導。廿一世紀以來，哥國毒品交易最大的敵人，是那個揭露毒品與政治體系勾結的人，那個人就是我。」

路透指出，哥國曾是西半球獲得最多美援的國家之一，但隨著美國國際開發署今年關閉，資金流已中斷。另根據美國國會研究處五月報告，哥國二○二四年獲得美方至少三點七億美元資金，華府本世紀已向哥國提供約一四○億美元軍事資助。