10月29日川李會 南韓關稅可望降至15%

美國總統川普和南韓總統李在明將於廿九日在南韓舉行峰會。韓媒報導，川李會的協議內容包括南韓輸美商品課徵的關稅，可望從百分之廿五降至百分之十五。另外，川普也可能在會議期間與北韓領導人金正恩會面。

「每日經濟」等韓媒廿日報導，在「川李會」的協議中，將包含以下聲明，即南韓將對美投資三五○○億美元（約台幣十點八兆元），用於中、長期的對美投資，並採取分期付款方式；美將調降百分之十對南韓輸美商品課徵的關稅。這些都將白紙黑字寫在川李會的協議中。

這是川普自一月回任以來，美韓關稅談判的細節首度載明在一份文件之中。南韓總統室計畫以前述的美韓領袖協議為基礎，藉由後續的談判，簽署美韓部長間關稅談判的諒解備忘錄（ＭＯＵ）。

該協議也可望納入美國允許南韓提煉濃縮鈾與「再處理」核燃料的方向。這代表美韓關稅談判的協議內容及核協議，將以書面方式記錄。

南韓總統室表示，美韓關稅談判的細節目前在商討中，很可能在十月底於南韓慶尚北道慶州舉行的川李會後簽ＭＯＵ。

板門店暫停參觀 料川普會金正恩

亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議十月卅一日於南韓慶州舉行，聯合國軍司令部與南韓統一部廿日宣布，會議期間將不開放參觀板門店行程，引發外界猜測美國總統川普可能在這段期間與北韓領導人金正恩會面。

除南韓政府高層表示，有跡象顯示川金會的可能性，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）日前也引述知情人士報導，稱川普團隊正討論與金正恩會晤的可能性。

阿根廷央行廿日宣布，已與美國財政部簽署兩百億美元換匯協議。南韓也正尋求和美國達成類似的換匯協議。華府一直要求南韓預先支付承諾的三五○○億美元現金，首爾提議提供創建無上限的美韓換匯額度，以免衝擊南韓經濟和匯市。