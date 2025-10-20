路透：全球企業今明兩年關稅成本估達350億美元

第3季財報陸續出爐，全球企業指出，美國關稅造成的額外成本，今明兩年總計將超過350億美元。但隨著新貿易協議陸續達成，許多企業正調低對關稅成本的預測。

路透分析7月16日至9月30日間，數百份企業聲明、監管文件與財報內容，全球企業預估，今年財務衝擊總額在210億至229億美元，明年則接近150億美元。

今明兩年合計逾350億美元的關稅成本，較5月統計的340億美元略為增加。然而，這個變化掩蓋了一大趨勢，增幅主要來自豐田所估算的95億美元成本，川普政府先後與歐盟及日本達成較低稅率的貿易協議後，許多企業修正了最壞情境預測。

美歐達成貿易協議後，法國烈酒商人頭馬君度（Remy Cointreau）與保樂力加（Pernod Ricard），雙雙調降關稅衝擊預估；Sony也在美日敲定協議後，下砍預測。

Stellantis執行長菲洛薩（Antonio Filosa）說，「關稅日趨明朗，我們認為關稅將成為僅是業務的另一個變數」。國際商會（ICC）副秘書長威爾森表示，「外界普遍感受到，隨著部分雙邊貿易協議的達成，形勢似乎開始趨穩」。

不過，企業若仰賴尚未締結貿易協定的國家，受關稅衝擊最大。以Nike為例，該公司因重度依賴越南和其他亞洲國家供應商，上月將關稅成本預估，由10億美元調高至15億美元。