與川普7小時球敘奏效？韓美談判現「實質進展」傳3500億投資有解了

南韓總統政策顧問金容範20日表示，南韓與美國的關稅談判「取得實質進展」，雙方有望在10月底亞太經濟合作會議（APEC）慶州峰會正式敲定協議。這是美國總統川普18日於海湖莊園舉辦高爾夫球敘、邀集韓日台商界代表與會後，韓方首度對談判情況作出回應。同時，韓媒引述官員透露，南韓對美3500億美元可能調整為韓元與美元混合運作的貸款與擔保機制。

金容範（Kim Yong-beom，音譯）指出，兩國經過周末多場會議，已在多數關鍵議題上達成廣泛共識，僅部分細節仍待磋商。南韓與美方官員，包括產業部長與財政團隊，近日在華府展開密集協商，焦點集中於3500億美元投資基金的架構分歧。

彭博20日引述東亞日報報導，一名政府官員透露，南韓對美方的3500億美元投資方案，將改以韓元與美元混合貨幣組成的貸款與擔保架構運作。

多家韓媒日前報導，在日本軟體銀行執行長孫正義的安排下，川普18日於美國佛州海湖莊園與來自南韓、日本及台灣等亞洲企業的代表，進行至少7小時高爾夫球敘，其中南韓三星電子、SK集團、現代汽車集團、LG集團及韓華集團等財閥領袖都出席，極可能與川普討論貿易與投資議題。

對此，韓聯社20日引述一名業界消息人士透露，參與球敘的領袖「並未直接討論關稅議題」，他提到，「與其提出具體要求，這些財閥領袖更可能趁這次機會與川普建立信任關係，為國家謀求利益。」