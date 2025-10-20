快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆77歲驟逝 老幹部回憶：經營飯店每天都看早餐照

當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲

真的不是整人！陳漢典甜蜜相吻Lulu 羞喊「老公」、「老婆」

川普：不希望中國跟我們玩稀土遊戲 芬太尼黃豆同列首要談判議題

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普周日在空軍一號上受訪。美聯社
美國總統川普周日在空軍一號上受訪。美聯社

在美中高層官員預定本周稍後預定舉行新一輪貿易談判之際，美國總統川普周日表示，將把稀土、芬太尼和黃豆列為與中國大陸之間的首要協商議題。

川普周日（19日）從佛羅里達州返回華盛頓途中，在空軍一號上表示：「我不希望他們跟我們玩稀土遊戲。」此前，在北京當局宣布對稀土實施廣泛管控措施後，川普威脅對自11月起中國輸美商品額外加徵100%的關稅

川普還表示，美國希望中國「停止芬太尼」。他先前指責北京未能遏制芬太尼及其前導化學品的出口，導致美國鴉片類藥物在社會造成危機問題。他還指出，讓中國恢復採購美國黃豆是另一項關鍵要求。川普說，這三個方面都是「非常正常的要求」。

美國財政部長貝森特上周五已與中國國務院副總理何立峰通話，雙方預定一周後在馬來西亞舉行面對面會談，為本月底「川習會」於南韓登場做準備。這將是雙方第五輪談判。

關稅 川普

延伸閱讀

澳洲總理訪美將拜會川普 重點討論礦產合作

印度稱貿易談判進展順利 川普強調不停買俄油「免談」

川普嗆哥倫比亞總統「毒品首腦」！威脅斷金援課重稅 哥國強硬回應了

美烏重演白宮撕破臉！川普飆罵澤倫斯基逼割地止戰 「否則面臨毀滅」

相關新聞

與川普7小時球敘奏效？韓美談判現「實質進展」傳3500億投資有解了

南韓總統政策顧問金容範20日表示，南韓與美國的關稅談判「取得實質進展」，雙方有望在10月底亞太經濟合作會議（APEC）慶...

川普：不希望中國跟我們玩稀土遊戲 芬太尼黃豆同列首要談判議題

在美中高層官員預定本周稍後預定舉行新一輪貿易談判之際，美國總統川普周日表示，將把稀土、芬太尼和黃豆列為與中國大陸之間的首...

印度稱貿易談判進展順利 川普強調不停買俄油「免談」

印度和美國推進貿易談判、爭取降低懲罰性關稅之際，美國總統川普周日則警告，印度若不停止向俄羅斯採購石油，將繼續面臨「高額關...

川普：美中會「沒事的」 100%關稅不可持續但短期可維持一下

美國總統川普周日受訪時表示，美中關係將會「沒事的」（be fine）。他發言的時間點，正值美中即將重返談判桌，而且貿易休...

川普嗆哥倫比亞總統「毒品首腦」！威脅斷金援課重稅 哥國強硬回應了

金融時報報導，美國總統川普再度對南美盟友哥倫比亞開砲，指控哥國總統裴卓是「非法毒品首腦」，未採取行動阻止毒品流入美國，並...

川普傳與台日韓企業球敘 有望為韓美關稅談判提供「側面助力」

南韓媒體報導，在日本軟體銀行執行長孫正義的安排下，美國總統川普18日於佛州與來自南韓、日本及台灣等亞洲企業的代表，進行舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。