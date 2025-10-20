印度稱貿易談判進展順利 川普強調不停買俄油「免談」

印度和美國推進貿易談判、爭取降低懲罰性關稅之際，美國總統川普周日則警告，印度若不停止向俄羅斯採購石油，將繼續面臨「高額關稅」。

川普在空軍一號上對記者表示：「我與印度總理莫迪談過，他說印度不會再碰俄羅斯石油這件事。」

不願具名的印度官員在新德里向媒體透露，美印在貿易相關議題上的分歧已逐步縮小，印度和美國之間在貿易問題上「並無重大歧見」。這位官員說，印度談判代表團上周在華盛頓和美方官員會晤，尚稱順利。

川普先前對印度貨品祭出50%關稅，批評印度採購俄羅斯石油，不過近幾周語氣轉趨和緩，且已至少兩度和莫迪通話。川普上周表示，印度將停止購買俄油，但可能會是漸進的過程。

印度否認莫迪和川普有過相關談話，川普對此回應說：「如果他們想這麼說，那就繼續付高額關稅吧，他們可不想這樣。」

西方國家因俄羅斯於2022年入侵烏克蘭而實施制裁並避免向俄國採購石油後，印度成為撿便宜的最大買主。

川普上周三表示，莫迪已向他保證，印度將停止購買俄羅斯石油。不過，印度外交部表示不知道兩人當天有通過話，但強調新德里的主要考量是「保障印度消費者的利益」。

與過去不同的是，莫迪政府這次並未直接反駁川普的說法。國營煉油商指出，預計會減少向俄羅斯採購能源，政府官員則表示，印度有能力進一步擴大自美國進口。

白宮官員周四則表示，印度向俄國採購石油的數量已減半，但印度方面消息指出，目前尚未明顯減少。

路透引述消息人士報導，印度煉油商已下單採購11月裝船、部分預定12月抵達的俄油，因此實際增減多少進口量，可能要等到12月或明年1月才會反映在數據上。