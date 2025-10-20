提供東協最長稅務優惠 菲律賓強化招商競爭力

隨著全球供應鏈持續轉移至東南亞，菲律賓政府正透過提供東協國家中最長稅務優惠以及其他改革，改善整體投資環境、提升成本效益，以與區域內其他國家競爭。

菲律賓經濟特區管理署（PEZA）署長潘加（TeresoPanga）近日接受中央社專訪時表示，隨著「企業復甦租稅獎勵-重振經濟機會最大化法」（CREATEMORE）於去年11月生效，菲律賓提供的財政優惠在東協國家中最具吸引力。

潘加介紹，對於投資額低於約2.6億美元（約新台幣80億元）的外企，菲律賓可提供4年至17年的稅務優惠，優於其他東協國家平均5至15年；投資額超過此數的外企，再加10年稅務優惠期，總長達27年，遠超過東協國家中最高的15年。

此外，對於投資金額達500億披索（約新台幣263億元）以上或創造1萬個就業機會的大型項目，總統有權授予最高40年的稅務優惠期，優於越南政府給予三星的30年。

潘加強調，與其他東協國家普遍採取的「退稅制」相比，在PEZA註冊的出口型企業，可直接享受加值稅豁免；申請「加強扣抵優惠」的企業，公司所得稅率僅20%，低於馬來西亞的24%與印尼的25%，與越南及泰國相同。

菲律賓有1億1700萬人口，內需市場龐大，進駐在PEZA的出口型企業還可依「國內銷售允許額度」（DSA）規定，可以內銷最多30%的產品。

針對台商詬病的電價昂貴問題，潘加表示，PEZA正與菲律賓國家石油公司（PNOC）及民間能源夥伴合作，試行「自發電型工業園區」計畫，以有效降低園區電力成本。

由於不再需要支付電力傳輸費用，電價已接近東協競爭對手的補貼電價，加上菲律賓推動再生能源，電價已從2024年的每度約新台幣2.93元，降至2025年初的約2.18元。

潘加也提到，PEZA為進駐廠商提供「一站式服務」，並把經濟特區與港口、機場及物流通道連接起來，提高營運便利性。此外，菲律賓政府正積極推動「呂宋經濟走廊」（Luzon Economic Corridor），將強化戰略基礎設施的品質。

當被問及如何與其他東協國家與印度等區域對手競爭，潘加回應，PEZA正透過政策改革、基礎建設升級與客製化投資服務，全面強化競爭力。

潘加說：「結合長年管理出口園區的經驗以及一站式服務模式，菲律賓正透過市場通路、勞動力與政府支援等綜合優勢，與鄰國互補、共同發展，而非單純的低成本競爭。」