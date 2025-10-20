川普：美中會「沒事的」 100%關稅不可持續但短期可維持一下

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普周日受訪時表示，美中關係將會「沒事的」（be fine）。美聯社
美國總統川普周日受訪時表示，美中關係將會「沒事的」（be fine）。他發言的時間點，正值美中即將重返談判桌，而且貿易休戰協議將在11月10日到期之際。

川普在周日接受福斯新聞（Fox News）專訪時，被問到他威脅將對中國大陸商品加徵100%關稅一事。川普表示，這項關稅「是不可長期持續的」，但短期可以「撐一下」。

川普繼續說，他與中國領導人關係良好，預期會在南韓坐下來談。各界預期川普與中國國家主席習近平將在本月底於南韓登場的亞太經濟合作會議（APEC）期間會面。川普說：「我認為我們和中國會沒事的，但我們必須要有一份公平的協議。必須要公平。」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，美中雙方將於本周稍晚在馬來西亞舉行會談。這是他上周五與中國副總理何立峰舉行線上會談之後的延續，中國官媒則形容最近一次的會談是「具有建設性的意見交流」。

在一周多之前，川普曾表示可能取消自他重返白宮以來，與習近平的首次面對面會晤，原因是他對中國政府宣布加強管制稀土感到不滿。他同時宣布自11月1日起，對中國商品加徵100%關稅。

這項措施威脅到原定11月10日屆滿的貿易休戰協議。美中關係在幾個月的短暫穩定後，近幾周再度升溫。美方擴大一些科技出口限制，並提出對進入美國港口的中國船隻課稅。中國則以對等措施回應，並公布更嚴格的稀土與其他關鍵材料出口管制。

中國已試圖緩和外界對稀土出口限制升級的擔憂。稀土是製造戰鬥機、智慧型手機，甚至汽車座椅的關鍵材料。

彭博新聞稍早報導，在上周國際貨幣基金（IMF）年會期間的場邊會談中，中方代表向多國官員表示，新的出口限制不會影響正常貿易流動。

根據消息人士說法，中國官員表示，中國尋求建立長期機制，做為針對美方進行挑釁的回應，這些挑釁行為包括美國將制裁範圍擴大至涵蓋被列入黑名單企業的子公司。

