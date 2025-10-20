川普嗆哥倫比亞總統「毒品首腦」！威脅斷金援課重稅 哥國強硬回應了

金融時報報導，美國總統川普再度對南美盟友哥倫比亞開砲，指控哥國總統裴卓是「非法毒品首腦」，未採取行動阻止毒品流入美國，並揚言切斷對哥國的資金援助，美國參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）則預告，川普可能對哥國加徵重大關稅。哥國外交部聲明譴責美國，裴卓也發文駁斥川普言論，並稱自己是哥倫比亞毒販「本世紀最大的敵人」。

川普19日在社群平台發文，指控哥國總統裴卓是「非法毒品首腦」，鼓吹全國各地大規模種植毒品。他批評裴卓「對此毫無作為，儘管美國多年提供龐大資金與補貼，這些不過是對美國的長期欺詐」。川普並宣布，美國自即日起將停止對哥國的一切金援與補助。

同時，川普盟友、共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆隨後在X表示，川普可能會在19日或20日宣布對哥國實施「重大」關稅。

哥國外交部隨後發表聲明，強烈譴責川普的言論「具冒犯性，對國家主權構成直接威脅」，並表示將尋求國際社會支持，以捍衛總統裴卓與國家自主權，「這些指控極為嚴重，已損害哥倫比亞總統及全體國民尊嚴」。

裴卓19日在X表示：「川普被他身邊的核心圈與顧問誤導。21世紀以來，哥倫比亞毒品交易最強大的敵人，是那個揭露毒品與政治體系勾結的人——那個人就是我。」

路透指出，哥國曾是西半球獲得最多美援的國家之一，但隨著美國國際開發署在今年關閉，資金流已被突然中斷。另根據美國國會研究處5月報告，哥國2024年獲得美方至少3.7億美元資金，而華府這個世紀已向哥國提供約140億美元軍事資助，包括用於打擊哥國左翼游擊隊與毒品走私。

川普與裴卓的關係日益緊繃，兩人近來在毒品政策、移民問題以及加薩戰爭等議題上多次交鋒。

國際危機組織哥倫比亞問題分析師迪金森（Elizabeth Dickinson）指出，兩位強硬領袖之間的爭端，顯示美哥原本穩固的制度關係，如今正被個人政治所掩蓋。

迪金森表示，「美國若疏遠這個在軍事與情報合作上最緊密的夥伴，將難以在拉丁美洲實現其戰略目標。」

她補充：「美國在加勒比地區攔截毒品所依賴的可靠情報中，約有80%來自哥倫比亞安全部隊，一旦切斷這項合作，將對美國外交政策目標造成直接打擊。」