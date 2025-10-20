美中貿易情勢升溫 川普：我沒有尋求摧毀中國

美中貿易情勢再度升溫，美國總統川普19日表示，他沒有尋求摧毀中國，是中國強迫他準備向中國徵收155%至157%的關稅，但川普說，他認為中國國家主席習近平想要與美國達成協議。

中國近日強化稀土出口管制，讓川普大為不滿，川普日前宣布擬自11月起向中國額外課徵100%關稅。

川普接受福斯新聞網專訪，訪問於19日播出，川普表示，他對中國有很多手段，但他沒有尋求摧毀中國；川普說，是中國逼他開徵155%至157%的關稅，不過川普認為習近平是聰明的領袖，指習近平希望與美國達成協議。

川普說，他即將在2周之後與習近平見面，到時會看事情怎麼發展。