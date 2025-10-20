關稅效應 川普提台灣晶片回美生產

美國總統川普十九日提到台灣，指除非藥廠或晶片廠在美國生產製造，否則企業會被課徵高額的藥品、晶片關稅，企業因此從全世界都回到美國，包括從台灣回到美國生產。

川普接受福斯新聞網專訪，訪問於十九日播出。川普指出，供應鏈正回到美國生產製造，藥品已經回到美國；除非藥廠在美國生產製造，藥廠會被課徵高額關稅，企業因此回流美國。

川普說，他也向非美國生產製造的晶片課徵高關稅，所以這些企業都從台灣和全世界回到美國生產，而且速度非常快。

川普說，美國預料今年可能獲得廿兆美元的投資，主因之一就是關稅。

另外，川普十八日於佛州海湖莊園舉行高爾夫球敘，與來自南韓、日本及台灣等亞洲企業代表交流，被外界視為推動對美投資與關稅談判的重要行程。不過，白宮拒絕公布參加名單，目前無法確認台灣業者出席情況，南韓媒體則稱台積電婉拒出席。

「朝鮮日報」報導，除了南韓多家知名企業負責人，台灣和日本等亞洲企業代表也受邀這次球敘，其中台積電以「美中緊張關係帶來的負擔」為由，婉拒出席。

根據白宮隨行記者團報導，川普十八日上午九時左右自海湖莊園出發，前往位於西棕櫚灘的川普國際高爾夫俱樂部，並於下午近五時返回莊園。

韓聯社說，當地警方十八日早上短暫封鎖連接海湖莊園與川普高球俱樂部的道路，以便他的車隊通過。白宮隨行記者證實，他的車隊於上午九時十五分抵達該俱樂部。

白宮僅表示，當日沒有其他公開行程，並拒絕說明與會者身分。

根據南韓媒體，這場球敘由日本軟銀會長孫正義主辦，南韓四大財閥領袖悉數受邀，包括三星電子會長李在鎔、ＳＫ集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣及ＬＧ集團董事長具光謨。韓華集團副會長金東官也在出席名單中。

報導指出，同場聚會還有來自日本與台灣等多家主要企業代表，分成多組、每組四人同場揮桿。外界傳出部分企業領袖可能與川普同組打球，或在場邊進行個別交流，但由於活動屬非公開性質，細節難以確認。

一名出席活動的企業內部人士透露，「就我所知，各企業領袖與川普在打球過程中針對多項議題交流意見」。

外界推測，川普可能藉此機會爭取亞洲企業加碼投資美國。由於與會者涵蓋半導體、汽車、電池與電子等產業龍頭，雙方可能討論產業合作及投資誘因。

分析指出，南韓企業此行，亦被視為為韓美關稅談判提供「側面助力」。