聽新聞
0:00 / 0:00

關稅效應 川普提台灣晶片回美生產

聯合報／ 編譯盧思綸、記者陳熙文／綜合報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普十九日提到台灣，指除非藥廠或晶片廠在美國生產製造，否則企業會被課徵高額的藥品、晶片關稅，企業因此從全世界都回到美國，包括從台灣回到美國生產。

川普接受福斯新聞網專訪，訪問於十九日播出。川普指出，供應鏈正回到美國生產製造，藥品已經回到美國；除非藥廠在美國生產製造，藥廠會被課徵高額關稅，企業因此回流美國。

川普說，他也向非美國生產製造的晶片課徵高關稅，所以這些企業都從台灣和全世界回到美國生產，而且速度非常快。

川普說，美國預料今年可能獲得廿兆美元的投資，主因之一就是關稅。

另外，川普十八日於佛州海湖莊園舉行高爾夫球敘，與來自南韓、日本及台灣等亞洲企業代表交流，被外界視為推動對美投資與關稅談判的重要行程。不過，白宮拒絕公布參加名單，目前無法確認台灣業者出席情況，南韓媒體則稱台積電婉拒出席。

「朝鮮日報」報導，除了南韓多家知名企業負責人，台灣和日本等亞洲企業代表也受邀這次球敘，其中台積電以「美中緊張關係帶來的負擔」為由，婉拒出席。

根據白宮隨行記者團報導，川普十八日上午九時左右自海湖莊園出發，前往位於西棕櫚灘的川普國際高爾夫俱樂部，並於下午近五時返回莊園。

韓聯社說，當地警方十八日早上短暫封鎖連接海湖莊園與川普高球俱樂部的道路，以便他的車隊通過。白宮隨行記者證實，他的車隊於上午九時十五分抵達該俱樂部。

白宮僅表示，當日沒有其他公開行程，並拒絕說明與會者身分。

根據南韓媒體，這場球敘由日本軟銀會長孫正義主辦，南韓四大財閥領袖悉數受邀，包括三星電子會長李在鎔、ＳＫ集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣及ＬＧ集團董事長具光謨。韓華集團副會長金東官也在出席名單中。

報導指出，同場聚會還有來自日本與台灣等多家主要企業代表，分成多組、每組四人同場揮桿。外界傳出部分企業領袖可能與川普同組打球，或在場邊進行個別交流，但由於活動屬非公開性質，細節難以確認。

一名出席活動的企業內部人士透露，「就我所知，各企業領袖與川普在打球過程中針對多項議題交流意見」。

外界推測，川普可能藉此機會爭取亞洲企業加碼投資美國。由於與會者涵蓋半導體、汽車、電池與電子等產業龍頭，雙方可能討論產業合作及投資誘因。

分析指出，南韓企業此行，亦被視為為韓美關稅談判提供「側面助力」。

關稅 川普

延伸閱讀

鬼故事沒了？川普突然放軟！關稅鬆綁清單曝光…網嗨：大利多噴到你叫媽媽

全美再現「無王日」反川普示威 公民團體憂政府監控

貝森特與何立峰視訊 美中同意盡快進行新一輪經貿磋商

川普起訴3名政敵 下個目標是誰？這兩人上榜

相關新聞

關稅效應 川普提台灣晶片回美生產

美國總統川普十九日提到台灣，指除非藥廠或晶片廠在美國生產製造，否則企業會被課徵高額的藥品、晶片關稅，企業因此從全世界都回...

美中貿易情勢升溫 川普：我沒有尋求摧毀中國

美中貿易情勢再度升溫，美國總統川普19日表示，他沒有尋求摧毀中國，是中國強迫他準備向中國徵收155%至157%的關稅，但...

川普再提到台灣：晶片正從台灣回流美國生產

美國總統川普19日提到台灣，指除非藥廠或晶片廠在美國生產製造，否則企業會被課徵高額的藥品、晶片關稅，企業因此從全世界都回...

貝森特與何立峰視訊 美中同意盡快進行新一輪經貿磋商

中美貿易緊張局勢有望緩解，中國國務院副總理何立峰18日與美國財長貝森特(Scott Bassent)等人舉行視訊通話，雙...

川普強硬態度軟化 數百項商品已豁免對等關稅

川普政府正在悄悄調整其向來強硬的貿易政策，態度有所軟化，目前已在考慮豁免若干在美國沒有生產的產品關稅。

川普悄悄鬆綁對等關稅！擴大豁免品項曝光 疑為最高法院敗訴預作準備

美國最高法院排定11月5日針對川普對等關稅法源爭議舉行聽證會之際，川普政府傳出近幾周悄悄豁免數十項產品對等關稅，並預告若...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。