川普再提到台灣：晶片正從台灣回流美國生產
美國總統川普19日提到台灣，指除非藥廠或晶片廠在美國生產製造，否則企業會被課徵高額的藥品、晶片關稅，企業因此從全世界都回到美國，包括從台灣回到美國生產。
川普接受福斯新聞網專訪，訪問於19日播出。川普指出，供應鏈正回到美國生產製造，藥品已經回到美國；除非藥廠在美國生產製造，藥廠會被課徵高額關稅，企業因此回流美國。
川普說，他也向非美國生產製造的晶片課徵高關稅，所以這些企業都從台灣和全世界回到美國生產，而且速度非常快。
川普說，美國預料今年可能獲得20兆美元的投資，主因之一就是關稅。
