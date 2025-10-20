川普傳與台日韓企業球敘 有望為韓美關稅談判提供「側面助力」
南韓媒體報導，在日本軟體銀行執行長孫正義的安排下，美國總統川普18日於佛州與來自南韓、日本及台灣等亞洲企業的代表，進行舉行高爾夫球敘，南韓三星電子、SK集團、現代汽車集團、LG集團及韓華集團等財閥領袖都出席，為企業主管直接與川普對話討論各種議題的機會。
綜合韓聯社、朝鮮日報及韓國前鋒報等南韓媒體的報導，川普當日上午9時左右自海湖莊園出發，前往開車10分鐘便可抵達的西棕櫚灘川普國際高爾夫俱樂部，川普待了將近7小時又35分鐘後，在下午約4時50分離開、返回海湖莊園。
報導指出，這場球敘由正在倡議「星際之門」資料中心計畫的孫正義安排邀請，受邀者包括三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣，以及LG集團董事長具光謨，以及韓華集團副會長金東官。南韓媒體的報導並未揭露日本和台灣的參與代表。白宮拒絕提供這場高爾夫球敘的資訊。
這場活動分12組、每四人一組，每組都包含一位美國政府官員、一位美國高爾夫球員以及兩位海外企業主管，雖然川普在打一輪高球時，沒有和南韓企業領袖在同一組，一般認為他仍會在其他場合和南韓企業主管對話。
南韓有一家參與企業的主管受訪時說：「集團會長和川普總統享受一輪高球，也交換各種主題的看法。」
外界推測，川普可能藉機爭取亞洲企業加碼投資美國。
由於與會者涵蓋半導體、汽車、電池與電子等產業龍頭，雙方可能討論產業合作及投資誘因。分析指出，南韓企業此行亦被視為為韓美關稅談判提供「側面助力」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言