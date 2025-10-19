川普悄悄鬆綁對等關稅！擴大豁免品項曝光 疑為最高法院敗訴預作準備

美國最高法院排定11月5日針對川普對等關稅法源爭議舉行聽證會之際，川普政府傳出近幾周悄悄豁免數十項產品對等關稅，並預告若與美敲定貿易協議，可望再享數百項輸美商品免關稅。此舉反映白宮日益形成共識，決定降低或取消非美國生產商品的關稅，並為可能的敗訴預作準備。

華爾街日報17日報導，熟悉川普政府規畫的人士指出，擴大關稅豁免範圍，一方面反映行政部門日益形成共識，決定降低或取消美國境內未生產商品的關稅；另一方面也在為可能的敗訴做準備。一旦最高法院裁定川普無權引用「國際緊急經濟權力法」加徵關稅，聯邦政府可能必須退還大筆關稅收入。

根據川普9月發布新豁免清單「附錄二」（Annex II），涵蓋黃金、LED燈、特定礦物、化學品與金屬製品等，這些商品部分已納入或即將納入第232條款課稅範圍。

川普另發布新商品清單「附錄三」（Annex III） ，預告他國若與美國簽署貿易協議，可享清單內數百項商品輸美零關稅，針對「美國境內無法種植、開採或自然生產的商品」，包括「特定農產品、飛機及零件、以及用於製藥的非專利品項」。

報導指出，代表大型食品製造商的美國消費者品牌協會今年3月致函川普政府，要求豁免咖啡、燕麥、可可、香料、熱帶水果及罐頭用鍍錫鋼材等進口商品。這些品項多被納入「附錄三」，未來可望享有輸美零關稅。

同時，川普9月已授權商務部與美國貿易代表署，可自行批准關稅豁免，無需總統另行發布行政命令。白宮官員表示，這項新權限將使關稅政策更具彈性，避免每次新增貿易協議或豁免名單時，都需由總統親自簽署命令。