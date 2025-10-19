指標產品稅率 川普悄悄放寬

美國總統川普政府近幾周已將更多產品納入豁免「對等關稅」範圍，並提出一旦其他國家與美方達成貿易協議，從農產品到飛機零件等數百種產品，均可排除在這類關稅之外，顯示川普正悄悄放寬指標性的關稅政策。

道瓊社報導，知情人士透露，此舉反映出愈來愈多華府官員認為，美國應調降美國未生產商品的關稅。川普第一任期國家經濟委員會副主席艾森斯塔特（Everett Eissenstat）說，隨時間推移，這類想法愈發強烈，官員「確實存在這種認知」。

美國最高法院即將在11月初開庭審理「對等關稅」案，若川普政府敗訴，可能被迫退還已徵收的關稅。消息人士表示，這種立場轉變，顯示川普團隊正試圖規避敗訴風險。

在此同時，中方官員也試圖降低各國對稀土管制的疑慮，以減少國際反彈。彭博引述知情人士說法報導，中方代表團上周在國際貨幣基金（IMF）年會場邊，向對口官員表示，中方加強管制稀土不會阻礙正常貿易流通。

消息人士指出，大陸官員表示，希望藉由稀土管制建立長期機制，之所以推出這項措施，是為了回擊美方挑釁行為，例如擴大制裁範圍、將已列入黑名單企業的子公司也納入制裁對象。

中國史無前例的稀土管制已引發全球反彈，從歐盟到日本的官員，都擔心這會削弱全球供應鏈的穩定性，北京此舉也給予美方團結盟邦的機會。