快訊

鄭麗文時代 多頭馬車或集體領導？「非典型」主席如何帶領國民黨重返執政

雙風「共伴效應」 北花蓮嚴防超大豪雨 明起恐連下3天

指標產品稅率 川普悄悄放寬

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

美國總統川普政府近幾周已將更多產品納入豁免「對等關稅」範圍，並提出一旦其他國家與美方達成貿易協議，從農產品到飛機零件等數百種產品，均可排除在這類關稅之外，顯示川普正悄悄放寬指標性的關稅政策。

道瓊社報導，知情人士透露，此舉反映出愈來愈多華府官員認為，美國應調降美國未生產商品的關稅。川普第一任期國家經濟委員會副主席艾森斯塔特（Everett Eissenstat）說，隨時間推移，這類想法愈發強烈，官員「確實存在這種認知」。

美國最高法院即將在11月初開庭審理「對等關稅」案，若川普政府敗訴，可能被迫退還已徵收的關稅。消息人士表示，這種立場轉變，顯示川普團隊正試圖規避敗訴風險。

在此同時，中方官員也試圖降低各國對稀土管制的疑慮，以減少國際反彈。彭博引述知情人士說法報導，中方代表團上周在國際貨幣基金（IMF）年會場邊，向對口官員表示，中方加強管制稀土不會阻礙正常貿易流通。

消息人士指出，大陸官員表示，希望藉由稀土管制建立長期機制，之所以推出這項措施，是為了回擊美方挑釁行為，例如擴大制裁範圍、將已列入黑名單企業的子公司也納入制裁對象。

中國史無前例的稀土管制已引發全球反彈，從歐盟到日本的官員，都擔心這會削弱全球供應鏈的穩定性，北京此舉也給予美方團結盟邦的機會。

關稅 川普

延伸閱讀

從全面加徵改為精準打擊 川普悄悄微調關稅政策

川普政府欲派國民兵進駐芝加哥 遭駁後上訴最高院

犯電匯詐欺入獄 美前國會議員桑托斯獲川普減刑

美軍再攻擊運毒船俘2人 川普嗆委總統別亂來

相關新聞

中美同意 展開下一輪經貿磋商

中美貿易緊張局勢有望緩解，大陸國務院副總理何立峰昨天與美國財長貝森特等人舉行視訊通話，雙方同意盡快舉行新一輪中美經貿磋商...

美課進口車關稅範圍擴大 在美製造車款抵免延至2030年

美國總統川普17日簽署總統公告，將原本適用於小型車輛的25%關稅，擴大至中重型卡車等進口車種，同時宣布對進口巴士徵收10...

美中經貿磋商鋪路川習會 貝森特將赴馬國會何立峰

據新華社報導，大陸國務院副總理何立峰、美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾昨（18）日舉行視訊通話，雙方同意儘快舉行新一輪...

指標產品稅率 川普悄悄放寬

美國總統川普政府近幾周已將更多產品納入豁免「對等關稅」範圍，並提出一旦其他國家與美方達成貿易協議，從農產品到飛機零件等數...

從全面加徵改為精準打擊 川普悄悄微調關稅政策

川普政府今年揮動對等關稅大刀後，如今正悄悄豁免數十種攸關美國經濟的產品關稅，並在貿易協議放入更多例外條款。此舉是調整為重...

川普簽署公告擴大汽車關稅至卡車與巴士 11月起課25%

美國總統川普17日簽署總統公告，將原本適用於小型車輛的關稅擴大至大型皮卡與長途半掛卡車等進口車種，新增25%關稅，同時宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。