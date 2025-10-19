美課進口車關稅範圍擴大 在美製造車款抵免延至2030年

美國總統川普17日簽署總統公告，將原本適用於小型車輛的25%關稅，擴大至中重型卡車等進口車種，同時宣布對進口巴士徵收10%關稅，這些措施預計11月1日上路。川普並把此前已給予在美國生產並銷售整車的部分關稅抵免，延長至2030年。

白宮官員17日告訴記者，根據美墨加貿易協定（USMCA），符合條件的進口卡車，將獲得豁免資格，僅車輛中的非美國生產部分需徵收25%關稅，但巴士不在豁免範圍內。

最新關稅也不適用於已與美國簽訂貿易協議的國家，例如日本和南韓，這些國家出口車輛適用15%關稅。車商無需對在美國製造，隨後安裝從前述國家組裝並進口的引擎及其他零件支付關稅。

美中角力時間序

新的關稅涵蓋所有3級至8級的卡車，包含大型皮卡車、搬家卡車、貨車、砂石車和18輪聯結車的拖車頭。

大型皮卡通常以「超級重型」卡車行銷，是福特、通用汽車和Stellantis最賺錢的車型之一。任何貿易政策變動都可能大幅影響利潤。這些企業收益近年已因進口零件與鋼鋁關稅而承受壓力。此外，關稅也打亂長期以來建立的供應鏈。

美國商會稍早敦促川普不要徵收新的卡車關稅，並指出前五名進口來源國是墨西哥、加拿大、日本、德國和芬蘭，「它們都是美國的盟邦或親密夥伴，不會對美國國家安全構成威脅」。凱投宏觀（Capital Economics）先前估算，美國重型卡車進口78%來自墨西哥，15%來自加拿大。

川普政府同時延長進口零件的部分關稅抵免，減免比率為美國生產的汽車零件製造商建議零售價（MSRP）的3.75%。他最初於4月宣布兩年抵免期，第一年為抵免3.75%，次年為2.5%，如今把3.75%的抵免延到2030年，即使川普卸任後仍有效。

儘管消費者正面臨創歷史新高的汽車價格，白宮官員仍堅稱，最新的貿易政策措施不會影響消費者。一位白宮資深官員在17日簡報會上表示，政府不預期關稅會導致價格上漲。官員指出，這些關稅將創造公平競爭環境，並鼓勵企業在美國創造就業機會。

通用汽車今年稍早表示，該公司今年總共將面臨50億美元關稅相關成本，福特汽車則表示總成本將達到30億美元。

川普政府是依據1962年貿易擴張法第232條款啟動調查，評估進口卡車對國安的影響。