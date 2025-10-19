美中經貿磋商鋪路川習會 貝森特將赴馬國會何立峰

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
美國財政部長貝森特與中國國務院副總理何立峰。資料圖片 路透社
美國財政部長貝森特與中國國務院副總理何立峰。資料圖片 路透社

據新華社報導，大陸國務院副總理何立峰、美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾昨（18）日舉行視訊通話，雙方同意儘快舉行新一輪中美經貿磋商。報導指出，雙方圍繞落實今年以來兩國元首歷次通話重要共識，就雙邊經貿關係中的重要問題進行了坦誠、深入、建設性的交流。

美國財政部長貝森特當地時間17日在白宮一場活動上則說，他將於當天晚上8時半至9時與何立峰通話，並稱兩人可能於下周在馬來西亞會面，為兩國元首的會晤做準備。

彭博報導，東南亞國家協會（ASEAN）將於10月26日至28日在馬來西亞首都吉隆坡舉行。美中此次會晤將是雙方第五輪談判，先前貝森特與何立峰曾在西班牙馬德里、瑞典斯德哥爾摩、英國倫敦和瑞士日內瓦進行貿易磋商。

大陸日前宣布擴大稀土出口管制後，美國總統川普曾威脅對中國商品加徵100%關稅，並稱將取消原定與中國國家主席習近平在韓國的會晤。不過，川普在福斯新聞17日發布的採訪片段中說，仍將與習近平在韓國舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會上見面，美中雙方私下也表達希望至少暫時平息彼此貿易爭端的意願。

路透報導，貝森特當地時間17日向國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行發布聲明說，IMF應以「客觀公正」的態度加強對各國的監督活動。


