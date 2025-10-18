從全面加徵改為精準打擊 川普悄悄微調關稅政策

川普政府今年揮動對等關稅大刀後，如今正悄悄豁免數十種攸關美國經濟的產品關稅，並在貿易協議放入更多例外條款。此舉是調整為重心改擺在攸關國家安全的特定品項關稅。

華爾街日報指出，近幾週以來美國總統川普已豁免數十種產品的「對等關稅」，並在與他國簽訂貿易協議時，提出再豁免範圍從農產品到飛機零部件等數百項商品的可能性。

熟悉相關規劃的人士透露，這項擴大豁免的作法反映出行政部門裡越來越多人認為，應降低對美國國內已不生產商品品項的關稅。

川普政府選在聯邦最高法院即將於11月初審理「對等關稅」案適法性官司之前開始做調整；若行政部門敗訴定讞，恐有須退還大量已徵關稅之虞。

聯邦上訴法院8月底時裁定，川普大部分的全球關稅措施於法無據，認川普發動貿易戰所援引的國際緊急經濟權力法，並未授與用行政命令便能課徵關稅的權力。據了解政府內部思維人士透露，現在微調「對等關稅」政策，就是為防屆時最高法院維持原判預作準備。

在減少適用對等關稅的同時，川普團隊則擴大運用法律依據更明確的「1962年貿易擴張法第232條規定」（Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962,即俗稱的232條款）。川普先前已利用此條款作為課徵銷美汽車關稅的依據。

川普今天根據232條款，宣布對重型卡車與零部件徵收25%關稅、對巴士徵收10%關稅，自11月1日起生效的新措施。

上月川普公布名為「附錄二（Annex II）」的清單，新增從黃金、LED燈、特定礦物、化學品到金屬製品等多個商品品項的關稅豁免。

他同時下令檢討未來可能再增加數百項豁免的範疇。命令內另附「附錄三（Annex III）清單，列出川普團隊正在談判的對外貿易協議內，可享零關稅待遇的品項，主要針對「美國無法種植、開採或生產的產品」。

這份命令同時授權商務部與美國貿易代表辦公室自行核准關稅豁免，不再需由川普親簽行政命令來指示每一項例外條款。

白宮官員表示，這項舉措有助簡化關稅政策流程，讓行政部門在執行川普已宣布的十多項貿易協議或簽訂新協議時，不必再因為豁免而需另簽署新的行政命令。目前川普政府已與包括日本、歐盟等主要經濟達成協議。

過去幾個月以來，部分以商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）為首的官員一直堅稱，川普今年4月推動的所謂「對等關稅」不會有任何豁免與例外。但盧特尼克7底上電視時立場公開軟化，稱若他國所栽植的東西是美國國內所無者，就可以零關稅進口。

一些主張保護主義的川普盟友表示，擴大運用232條款針對特定品項的關稅，更有助製造業回流美國。

保護主義組織「繁榮美國聯盟（Coalition for aProsperous America）」執行副總亞科維拉（NickIacovella）說：「對美國無法生產的產品徵收關稅毫無意義，善用232條款才是最有效工具。」