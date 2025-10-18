川普簽署公告擴大汽車關稅至卡車與巴士 11月起課25%

美國總統川普17日簽署總統公告，將原本適用於小型車輛的關稅擴大至大型皮卡與長途半掛卡車等進口車種，新增25%關稅，同時宣布對進口巴士徵收10%關稅。此措施預計11月1日生效，屆時幾乎所有未在美國製造的車輛類別，都將面臨比川普上任時更高的關稅。

紐約時報報導，先前在墨西哥製造卡車的成本仍低於在肯塔基州或俄亥俄州生產。最新關稅適用於每一類卡車。許多此類車輛已經在美國生產，但也有一些來自墨西哥等國，包括Stellantis旗下Ram所生產的一些大型皮卡，零件也將像目前的汽車一樣被課徵更高關稅，但會有部分豁免。福特汽車在內的數家車商對此表示歡迎，認為新政策將讓大型車輛貿易更公平。

大型皮卡通常以「超級重型」卡車行銷，是福特、通用汽車和Stellantis最賺錢的車型之一。任何貿易政策變動都可能大幅影響利潤。這些企業的收益近年已因進口零件與鋼鋁關稅而承受壓力。此外，關稅也打亂長期以來建立的供應鏈。

根據報導，在美國生產大部分車輛的公司可能受惠，在墨西哥或其他地方生產大量卡車的Stellantis等公司則可能受損。

川普政府同時延長進口零件的部分關稅豁免，承認在車輛製造過程中難以完全避免使用外國零件。最初於4月宣布的豁免期將從2年延長至5年至2030年，即使川普卸任後仍有效，新規允許製造商對占車輛總價不超過15%的進口零件免徵關稅，卡車也適用相同方案。

最新關稅不適用於已與美國簽訂貿易協定的國家，例如日本和韓國，這些國家出口的車輛則適用15%關稅。對墨西哥或加拿大製造的車輛，也提供部分豁免；車商無需對在美國製造，隨後安裝從前述國家組裝並進口的引擎及其他零件支付關稅。

儘管消費者正面臨創歷史新高的汽車價格，白宮官員仍堅稱，最新的貿易政策措施不會影響消費者。一位白宮資深官員在17日簡報會上表示，政府不預期關稅會導致價格上漲。官員指出，這些關稅將創造公平競爭環境，並鼓勵企業在美國創造就業機會。