快訊

國民黨主席投票熱！ 29歲首投族：憂不團結大選再輸...幹部恐陷司法追殺

影／電視太大聲被鄰居砍？台中霧峰老婦現身喊冤：我沒看電視

MLB／大谷翔平個人秀！6局10K+三響砲 道奇4連勝晉級世界大賽

川普簽署公告擴大汽車關稅至卡車與巴士 11月起課25%

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普2024年競選，在威斯康辛州造勢時特別坐進一輛「讓美國再次偉大」（MAGA）的垃圾車合影。資料照片。路透
美國總統川普2024年競選，在威斯康辛州造勢時特別坐進一輛「讓美國再次偉大」（MAGA）的垃圾車合影。資料照片。路透

美國總統川普17日簽署總統公告，將原本適用於小型車輛的關稅擴大至大型皮卡與長途半掛卡車等進口車種，新增25%關稅，同時宣布對進口巴士徵收10%關稅。此措施預計11月1日生效，屆時幾乎所有未在美國製造的車輛類別，都將面臨比川普上任時更高的關稅。

紐約時報報導，先前在墨西哥製造卡車的成本仍低於在肯塔基州或俄亥俄州生產。最新關稅適用於每一類卡車。許多此類車輛已經在美國生產，但也有一些來自墨西哥等國，包括Stellantis旗下Ram所生產的一些大型皮卡，零件也將像目前的汽車一樣被課徵更高關稅，但會有部分豁免。福特汽車在內的數家車商對此表示歡迎，認為新政策將讓大型車輛貿易更公平。

大型皮卡通常以「超級重型」卡車行銷，是福特、通用汽車和Stellantis最賺錢的車型之一。任何貿易政策變動都可能大幅影響利潤。這些企業的收益近年已因進口零件與鋼鋁關稅而承受壓力。此外，關稅也打亂長期以來建立的供應鏈。

根據報導，在美國生產大部分車輛的公司可能受惠，在墨西哥或其他地方生產大量卡車的Stellantis等公司則可能受損。

川普政府同時延長進口零件的部分關稅豁免，承認在車輛製造過程中難以完全避免使用外國零件。最初於4月宣布的豁免期將從2年延長至5年至2030年，即使川普卸任後仍有效，新規允許製造商對占車輛總價不超過15%的進口零件免徵關稅，卡車也適用相同方案。

最新關稅不適用於已與美國簽訂貿易協定的國家，例如日本和韓國，這些國家出口的車輛則適用15%關稅。對墨西哥或加拿大製造的車輛，也提供部分豁免；車商無需對在美國製造，隨後安裝從前述國家組裝並進口的引擎及其他零件支付關稅。

儘管消費者正面臨創歷史新高的汽車價格，白宮官員仍堅稱，最新的貿易政策措施不會影響消費者。一位白宮資深官員在17日簡報會上表示，政府不預期關稅會導致價格上漲。官員指出，這些關稅將創造公平競爭環境，並鼓勵企業在美國創造就業機會。

關稅 川普

延伸閱讀

對大陸祭100％高關稅 川普坦言「並非長久之計」：他們強迫我的

美中貿易代表擬17日晚間通話 美財長：相信情勢已緩和

美烏會談之後 川普避談戰斧飛彈 籲烏達成和平協議

澤倫斯基見川普：烏克蘭提議用無人機換戰斧飛彈

相關新聞

稱2周後見習近平談「公平協議」 川普：所謂公平就是數兆美元流入美國

美國總統川普承認，美國揚言對中國大陸課徵的高關稅「難以為繼」，並兩度強調，將於2周後(in a couple of we...

川普簽署公告擴大汽車關稅至卡車與巴士 11月起課25%

美國總統川普17日簽署總統公告，將原本適用於小型車輛的關稅擴大至大型皮卡與長途半掛卡車等進口車種，新增25%關稅，同時宣...

對大陸祭100％高關稅 川普坦言「並非長久之計」：他們強迫我的

美國總統川普17日坦言，美方揚言對中國大陸課徵的高關稅無法長久，並強調將在2周後於南韓和中國國家主席習近平會面。

美中貿易代表擬17日晚間通話 美財長：相信情勢已緩和

美中貿易情勢近期再度升溫，不過美國財政部長貝森特17日預告，他計畫晚間與中國國務院副總理何立峰通話，貝森特相信美中情勢已經...

川普將與習近平在韓國會面 不排除提早對中國加徵100%關稅

美中陷入稀土管制爭端之際，美國總統川普今天表示，預計幾週後將與中國國家主席習近平在韓國會面。川普還說，關稅讓美國處於有利...

美對陸高關稅難長久 川普：須敲定公平協議 兩周後與習近平會面

在美中貿易再起波瀾之際，美國總統川普表示，美國揚言對中國大陸課徵的高關稅無法長久，並強調會在兩周後在南韓和中國國家主席習...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。