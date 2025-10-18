快訊

稱2周後見習近平談「公平協議」 川普：所謂公平就是數兆美元流入美國

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統唐納德·川普（左）2017年4月7日和中國國家主席習近平舉行雙邊會晤後，於海湖莊園散步時握手。路透
美國總統唐納德·川普（左）2017年4月7日和中國國家主席習近平舉行雙邊會晤後，於海湖莊園散步時握手。路透

美國總統川普承認，美國揚言對中國大陸課徵的高關稅「難以為繼」，並兩度強調，將於2周後(in a couple of weeks)在南韓慶州亞太經合會（APEC）峰會期間，和中國國家主席習近平會面。

根據福斯財經新聞17日公開的獨家專訪片段，川普16日宣稱他和習近平已經安排了一場『單獨』的會面，但中國一直尋求對自己有利的事，多年來占美國的便宜。

被問及對中國商品加徵100%關稅，總稅率高達157%對經濟會造成什麼影響時，川普坦言，「課徵高關稅難以為繼…但這就是目前的數字」，但「是他們強迫我這麼做的」，同時表示，他會在兩周後在南韓和習近平見面。

韓聯社報導，川普受訪時也稱讚習近平，形容對方的人生是「了不起的故事」。川普說：「我和他相處得很好，他是一位非常強勢的領導者，了不起的人。」他補充指出，美國必須與中國達成一項「公平協議」。

川普當天在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基時重申，將於「大約2周後」在南韓與中國國家主席習近平會面。他說：「中國想談，我們也喜歡跟中國談。我們關係很好，我們會在大約2週後，在南韓見面。」

川普同時吹捧自己的關稅政策，宣稱美國在預定舉行的南韓會談前「處於非常強勢的地位」。當被問到與習近平的會晤是否可能促成貿易協議時，川普說：「有可能。」他接著說：「他們想談，我們也在談。我覺得我們會達成一項對雙方都有好處的協議。我覺得我們會做成點什麼。」

談及關稅計畫時，川普表示，如果他願意，他可以「提前實施」，並稱中國不希望關稅生效，同時提到南韓、日本和歐盟，強調「我們只想要得到公平對待。」

他接著說：「但所謂的『公平』，就是數千億、甚至數兆美元流入美國。我們的國家安全也因為關稅而得到保障。如果沒有關稅，我們就沒有國家安全。所以，這非常重要。」

