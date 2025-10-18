川普將與習近平在韓國會面 不排除提早對中國加徵100%關稅

快訊

中央社／ 華盛頓17日專電
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。美聯社
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。美聯社

美中陷入稀土管制爭端之際，美國總統川普今天表示，預計幾週後將與中國國家主席習近平在韓國會面。川普還說，關稅讓美國處於有利地位，只要他願意，就可以提前實施先前揚言將對中國商品祭出的100%新關稅。

中國上週宣布對稀土出口實施大範圍限制，若這些措施落實，恐將衝擊美國國防、科技、半導體及汽車產業。川普（Donald Trump）揚言加徵100%關稅報復，但他隨後有意降溫，美中雙方私下也表達希望至少暫時平息彼此貿易爭端的意願。

對於媒體問及美中貿易談判進度，川普今天下午在白宮回應表示，看起來他和習近平的會面將如期進行，並再次強調，自己跟習近平「關係非常好」。中國想要談判，由於關稅的關係，美國現在處於非常有利的地位。

川普還說，只要他願意，就可以把原訂11月1日對中國商品加徵100%關稅的日期提前，但中國不想要那樣的結果，「他們想談，我們正在談，且我認為我們會達成一項對雙方都有利的協議」。

一同在場的美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，美中領導人對彼此都非常尊重。他本人也將於今晚和中國副總理何立峰通話，兩人預計下週左右在馬來西亞會面，為川習會做準備。

貝森特指出，希望中國能以同樣的尊重對待美國，他並說，情勢已「緩和下來」。

韓媒16日引述韓國官員報導，川普預計10月29日抵達韓國，並停留至30日。

今年APEC領袖會議將於10月31日至11月1日舉行，習近平預計將出席。外界推測，川習會最有可能的時間點落在10月30日。

