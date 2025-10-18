美中貿易代表擬17日晚間通話 美財長：相信情勢已緩和

美中貿易情勢近期再度升溫，不過美國財政部長貝森特17日預告，他計畫晚間與中國國務院副總理何立峰通話，貝森特相信美中情勢已經緩和；美國總統川普17日也說，他預計在南韓與中國國家主席習近平會面。

中國近日強化稀土出口管制，讓川普大為不滿，川普日前宣布擬自11月起向中國額外課徵100%關稅，恐再掀美中貿易戰。

川普17日與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會面，列席的貝森特表示，中國上周無端升級情勢，美方一度也無法與中國取得聯繫，不過本周是國際貨幣基金組織及世界銀行集團年會，中方有工作層級的人員來訪；貝森特也說，他17日晚間8時半或9時計畫與何立峰通話。

貝森特也指出，美中貿易代表團預計一周後在馬來西亞會面，為兩國領袖會面做準備。

貝森特表示，他認為美中情勢已經緩和，預期美中之間會互相尊重，貝森特也有信心，川普與習近平的好關係，會讓事情回到正軌。

川普說，若他想要，他可以提前開徵11月1日的100%關稅，這將讓美國對中關稅提高至157%；川普說，這是中國不希望看到的結果，所以他們現在想要對話，美中也正在溝通；川普說，他相信美中會達成雙方都滿意的協議。

川普認為，美中現在互動很良好，川普也表示，他認為川習會會發生；川普說，美中雙方都想要見面，他也與習近平的關係很好。