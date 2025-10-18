美對陸高關稅難長久 川普：須敲定公平協議 兩周後與習近平會面

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
在美中貿易再起波瀾之際，美國總統川普表示，美國揚言對中國大陸課徵的高關稅無法長久，並強調會在兩周後在南韓和中國國家主席習近平會面。

另據CNBC報導，財長貝森特17日也與中國國務院副總理何立峰通電話，討論美中正在進行的貿易談判，此舉可能意味兩國關係取得進展。

福斯商業台（Fox Business）17日發布一個川普16日接受採訪的片段。川普告訴「與瑪麗亞共度的早晨」節目主持人，中國一直尋求對自己有利的事，多年來占我們國家便宜，前總統歐巴馬對此處理不好。川普並讚揚1980年代的總統雷根，但也認為雷根什麼都好，只是在貿易問題表現欠佳。川普認為，中國讓美國吃了大虧，「他們把錢都掏走了」。

當節目主持人問及對中國商品加徵100%關稅，總稅率高達157%對經濟會造成什麼影響時，川普也坦言，「課徵高關稅難以為繼…但這就是目前的數字」，「是他們強迫我這麼做的」。

川普上周揚言11月1日起對中國大陸商品加徵100%關稅，並且有意取消與習近平會面的計畫。如今他向福斯表示，他會在兩周後在南韓和習近平見面。川普也說：「我和他相處融洽，他是個非常強硬的領導人，我認為我們會與中國大陸建立良好關係，但我們也必須敲定公平協議，一定要公平。」

白宮國家經濟委員會（NEC）主席哈塞特同日也告訴福斯，他對川普和貝森特有辦法和中國大陸討論、把兩國都帶回有利彼此的位置「抱持高度信心」。

同時，大陸高官也首度透露美中貿易戰升溫主因，大陸商務部部長王文濤16日會見美國蘋果執行長庫克表示，近期中美經貿關係出現波動，主因美方在馬德里經貿會談後密集推出一系列對大陸限制措施，嚴重損害中方利益，破壞雙方經貿會談氛圍，維護中美經貿關係整體穩定需雙方相向而行，希望美方與中方能透過平等對話協商尋找解決問題的辦法。王文濤表示，希望美方與中方一道以兩國元首通話重要共識為引領，為兩國企業開展合作提供更穩定的預期與環境。

