對大陸祭100％高關稅 川普坦言「並非長久之計」：他們強迫我的

美國總統川普17日坦言，美方揚言對中國大陸課徵的高關稅無法長久，並強調將在2周後於南韓和中國國家主席習近平會面。

美國福斯財經新聞網17日播出川普16日受訪的片段。川普在該預錄節目「與瑪莉亞早晨有約」中向主持人說，中國一直尋求有利他們自己的事，多年來占美國便宜。

川普批評民主黨籍前總統歐巴馬對此處理不好，並稱讚一九八○年代的共和黨籍已故總統雷根。但川普也說，雷根什麼都好，卻在貿易問題上表現欠佳。川普認為，中國使美國吃大虧，「他們把錢都掏走了」。

當主持人問到對中國輸美商品加徵100%關稅、總稅率達157%，將對經濟將造成什麼影響時，川普直言，「徵收高關稅並非長久之計；但這就是目前的數字；這是他們強迫我做的」。

不過川普仍在該節目中稱讚習近平，也「相信我們與中國會沒問題，但我們必須達成公平的協議，且務必公平」。