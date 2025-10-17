川普：對中國課徵100%關稅非長久之計

快訊

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普表示，他提出對中國商品課徵100%關稅的作法「是不可持續的」，但他也將最近貿易談判陷入僵局歸咎於中國，強調北京加強控制稀土出口才是始作俑者。

路透社報導，川普在今天播出的福斯財經新聞網（Fox Business Network）專訪中被問到，如此高關稅是否可以持續，以及可能對經濟造成何種影響時回應：「這是不可持續的，但數字就是這樣…是他們逼我這麼做的。」

川普於一週前宣布，將從11月1日起對中國出口至美國的商品加徵100%關稅，並對「所有關鍵軟體」實施出口管制。

川普在上述訪談中同時證實，將於兩週後在韓國與中國國家主席習近平會晤，並對這位中國領導人表達讚賞。

川普在昨天預錄的「與瑪莉亞早晨有約」（Mornings with Maria）節目中指出：「我認為我們跟中國會沒問題，但我們必須達成一個公平的協議，一定得是公平的。」

