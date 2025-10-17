習近平打爛好牌！彭博：稀土管制做過頭 給川普扳回機會

在美國總統川普發動關稅戰導致長期以來的盟友疏遠，讓中國大陸能趁機爭取全球支持後，北京當局就稀土採取的強硬策略，已給予川普贏回盟友的機會。

彭博資訊報導，中國大陸決定祭出前所未見的稀土供應鏈出口管制，是國際貨幣基金（IMF）和世界銀行本周華府年會主要議題。美國財政部長貝森特透露，美國官員正與歐洲盟友、澳洲、加拿大、印度和亞洲民主國家洽談擬定全面性對策，暗示聯盟逐漸成形。

日本財務大臣加藤勝信呼籲七大工業國（G7）「團結一致回應」中國大陸舉措，德國財政部長認為歐盟可能聯手做出回應。澳洲國庫部長查默斯（Jim Chalmers）則表示，澳洲已為滿足美國和其他市場稀土需求做好萬全準備。澳洲總理下周將前往華府，希望就重要礦物供應鏈談成協議。

這一切與六個月前截然不同，當時中國國家主席習近平號召各國站在同一陣線，對抗美國第二次世界大戰以來最高關稅。中國大陸宣稱祭出最新限制措施是因為美國擴大管制，但這些措施也要求外國出口商出口含有中國大陸特定礦物的產品至全球任何地區時，必須獲得許可。

龍洲經訊中國大陸研究副主任貝多爾（Christopher Beddor）說：「最大風險在於中國大陸政府做過頭了，擾亂全球稀土供應鏈可能給人一種印象，即北京當局在缺乏明確理由情況下傷害許多國家。」