快訊

爭睹巨星風采！BLACKPINK晚間飛抵高雄 小港機場湧粉絲接機

美地區銀行再爆雷！川普談話救市 道瓊翻紅、台指期夜盤翻轉

花蓮又有堰塞湖 秀林鄉「這些地區」明天停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平打爛好牌！彭博：稀土管制做過頭 給川普扳回機會

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。美聯社
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。美聯社

在美國總統川普發動關稅戰導致長期以來的盟友疏遠，讓中國大陸能趁機爭取全球支持後，北京當局就稀土採取的強硬策略，已給予川普贏回盟友的機會。

彭博資訊報導，中國大陸決定祭出前所未見的稀土供應鏈出口管制，是國際貨幣基金（IMF）和世界銀行本周華府年會主要議題。美國財政部長貝森特透露，美國官員正與歐洲盟友、澳洲、加拿大、印度和亞洲民主國家洽談擬定全面性對策，暗示聯盟逐漸成形。

日本財務大臣加藤勝信呼籲七大工業國（G7）「團結一致回應」中國大陸舉措，德國財政部長認為歐盟可能聯手做出回應。澳洲國庫部長查默斯（Jim Chalmers）則表示，澳洲已為滿足美國和其他市場稀土需求做好萬全準備。澳洲總理下周將前往華府，希望就重要礦物供應鏈談成協議。

這一切與六個月前截然不同，當時中國國家主席習近平號召各國站在同一陣線，對抗美國第二次世界大戰以來最高關稅。中國大陸宣稱祭出最新限制措施是因為美國擴大管制，但這些措施也要求外國出口商出口含有中國大陸特定礦物的產品至全球任何地區時，必須獲得許可。

龍洲經訊中國大陸研究副主任貝多爾（Christopher Beddor）說：「最大風險在於中國大陸政府做過頭了，擾亂全球稀土供應鏈可能給人一種印象，即北京當局在缺乏明確理由情況下傷害許多國家。」

關稅 川普

延伸閱讀

中國祭出新稀土管制 紐時：要川普勿放任鷹派官員

解放軍4將領被拔人大代表 四中全會前固習近平權力？

WSJ：川普從加薩學到 普亭要付更高代價才願走上談判桌

川普警告：哈瑪斯若繼續殺害平民 美將「進軍殲滅」

相關新聞

習近平打爛好牌！彭博：稀土管制做過頭 給川普扳回機會

在美國總統川普發動關稅戰導致長期以來的盟友疏遠，讓中國大陸能趁機爭取全球支持後，北京當局就稀土採取的強硬策略，已給予川普...

川普：對陸高關稅無法持續 和習近平相處融洽

在美國總統川普和中國國家主席習近平預計本月底將在南韓會面前夕，美中緊張關係近來升溫。美國總統川普表示，美國揚言對中國大陸...

中國祭出新稀土管制 紐時：要川普勿放任鷹派官員

紐約時報16日報導引述分析人士表示，中國祭出新的稀土出口管制措施，不僅是為了加強掌控全球關鍵礦產，也藉此要美國總統川普不...

又面臨卡脖 紐時：美700藥品 至少使用1種「中獨有原料」

美中貿易戰令兩國關係緊張，中國打稀土牌使出「卡脖子」戰術。美媒報導，美國不只仰賴中國稀土，藥品生產也十分依賴中國，而且「...

美韓拚十天完成關稅細節談判 傳美要韓擴大採購美國黃豆

在美韓16日展開新一輪談判之際，美國財長貝森特（Scott Bessent）看好兩國能在未來十天內完成關稅協議細節的談判...

南韓財長：已傳達3500億美元投資難預付 不確定能否說服川普

南韓經濟副總理兼企劃財政部長具潤哲16日表示，韓美經貿磋商的焦點議題之一，即總額3500億美元的對美投資基金，已向美方表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。