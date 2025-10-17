川普：對陸高關稅無法持續 和習近平相處融洽
在美國總統川普和中國國家主席習近平預計本月底將在南韓會面前夕，美中緊張關係近來升溫。美國總統川普表示，美國揚言對中國大陸課徵的高關稅無法長久，並強調他和習近平處得很好。
川普接受福斯商業台（Fox Business）訪問時說：「課徵高關稅難以為繼…但這就是數字的奧妙，這種作法可能無法維持下去，但他們強迫我這麼做。」
川普上周揚言11月1日起對中國大陸商品加徵100%關稅，並且有意取消與習近平會面的計畫。川普向福斯說：「我和他相處融洽…我認為我們會與中國大陸建立良好關係，但我們也必須敲定公平協議，一定要公平。」
