中國祭出新稀土管制 紐時：要川普勿放任鷹派官員

中央社／ 台北17日電
美中貿易戰示意圖。圖／AI生成
紐約時報16日報導引述分析人士表示，中國祭出新的稀土出口管制措施，不僅是為了加強掌控全球關鍵礦產，也藉此要美國總統川普不要放任對中鷹派官員；而中國國家主席習近平也需在中共四中全會前展示實力。

川普9月19日與習近平通話後，美國商務部9月29日宣布，被列入「實體清單」制裁的公司，其子公司也會被納入管制。

報導引述中國問題分析人士說，美國此舉令中國感到意外，在經過此前4輪談判及川習通話後，中國認為兩國已達成貿易戰休戰。北京尤其感到忿忿不平的，是認為已經允許出售TikTok，向川普政府展示了善意。

中國認為美國商務部的做法，將影響數以千計的中國公司，這是川普政府內鷹派官員所為，並認為正專注於加薩和平談判和美國政府停擺的川普，需要意識到美方這一舉措的後果。

中國10月9日宣布一系加強管制稀土等物項出口措施。報導引述復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，中國對美發起非常強烈的反擊，是提醒川普必須親自處理對中關係，而不是放任鷹派人士破壞兩國關係。

報導提到，習近平可能想藉此在本月舉行中共四中全會前，向國民展示實力。有分析人士稱，中國領導人通常希望在會議期間展現穩定和實力，以彰顯其執政合法性。吳心伯也表示，這樣才能向國民說明，面對挑釁，中國有足夠力量捍衛國家利益。

報導說，中國加強管制稀土出口的策略奏效，川普已將注意力重新轉向美中貿易問題。但中國此舉也讓歐洲各國政府和企業感到不安，歐盟正與七大工業國集團（G7）夥伴協調研擬因應措施。

華府智庫史汀生中心（Stimson Center）中國項目主任孫韻（Yun Sun）表示，中國誤判形勢，「全世界看到這些規定都感到震驚，認為這是一種過度反應。」

過去一週，美中對抗繼續升級。川普先威脅對中國加徵100%關稅，中國則對韓國造船商韓華海洋株式會社（Hanwha Ocean）的美國子公司實施制裁；川普又表示要抵制中國食用油。兩國自14日起向對方的航運公司收取更高的港口費用。

美國分析人士說，中國商務部似乎意識到可能採取了過度措施，因為商務部其後試圖向世界保證，新的管制措施不會廣泛使用，也不代表全面禁令，同時它發誓要對任何關稅進行反擊。

分析人士說，中國過於自信，認為能夠讓美國撤回最新的制裁措施，同時避免全球範圍的反彈。但美中關係本已存在諸多問題，中國也承受不起更多的貿易衝突。

關稅 川普

