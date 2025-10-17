美韓拚十天完成關稅細節談判 傳美要韓擴大採購美國黃豆

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國財長貝森特（Scott Bessent）看好美韓能在未來十天內完成關稅談判。歐新社

在美韓16日展開新一輪談判之際，美國財長貝森特（Scott Bessent）看好兩國能在未來十天內完成關稅協議細節的談判，並且有信心雙方能縮小南韓投資美國3,500億美元結構的歧見。另據韓媒報導，美國施壓要求南韓擴大採購抹國黃豆。

南韓產業通商資源部部長金正寬率領的代表團，16日在華府與美國商務部長盧特尼克率領的團隊進行新一輪貿易談判，希望加速敲定細節。東亞日報引述南韓官員指出，美國已在貿易談判中，要求南韓擴大進口國黃豆

韓國經濟日報報導，貝森特同日在在媒體簡報會上，面對美韓談判癥結所在的換匯安排問題時表示，兩國正在敲定關稅協議的細節，有信心近期將化解歧見。他說，如果他是聯準會（Fed）主席，早已和南韓簽訂美元／韓元換匯協議，但他也說，換匯協議屬於Fed的職權範圍。

他另外在CNBC的「投資美國論壇」表示，與南韓的貿易談判進展順利，「我認為我們即將與南韓結束談判…魔鬼藏在細節裡，但我們正在敲定這些細節」。

華府一直尋求南韓預先支付承諾的3,500億美元現金。首爾則提議提供創建無上限的美韓換匯額度，以免衝擊南韓經濟和匯市，並已要求針對南韓直接投資美國的比率，設定合理上限，也希望美國保證在根據商業可行性挑選投資標的時，南韓能有發言權。

韓國經濟日報指出，南韓和美國官員正在探索由南韓央行與美國財政的的外匯穩定基金（ESF），設立換匯額度。總資產約2,210億美元的ESF在美國財長批准後，能直接與外國央行締結換匯協議，美國財政部本月稍早便以相同機制，與阿根廷央行達成200億美元的換匯額度。

報導說，相較於尋求由Fed提供無上系的外匯額度，南韓央行正在研究可能使用美國ESF的結構。但南韓官員也坦承，美國ESF無法作為流動性的主要來源。

南韓也在檢視另一種途徑，由南韓政府和官股銀行提供擔保的特殊目的平台（SPV），以發行次級票據或股權籌資，並由華府提供局部擔保，以降低借款成本。

南韓經貿團隊希望在本月底於南韓舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會前，敲定協議的法律文字。川普預料將出席APEC峰會，並與南韓總統李在明舉行雙邊會談。

