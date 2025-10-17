快訊

南韓財長：已傳達3500億美元投資難預付 不確定能否說服川普

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓經濟副總理兼企劃財政部長具潤哲15日抵達美國杜勒斯國際機場後接受採訪。歐新社
南韓經濟副總理兼企劃財政部長具潤哲15日抵達美國杜勒斯國際機場後接受採訪。歐新社

南韓經濟副總理兼企劃財政部長具潤哲16日表示，韓美經貿磋商的焦點議題之一，即總額3500億美元的對美投資基金，已向美方表達直接預付投資款恐對金融穩定造成風險，但能否說服美國總統川普仍是未知數。

韓聯社與朝鮮日報報導，具潤哲在華府國際貨幣基金（IMF）總部受訪時表示，美方談判代表已了解韓方難以預付投資款的立場，但川普是否接受尚不明確。他說：「美國財長貝森特充分理解那是不可能的，也已多次請求川普政府內部加以說服，關鍵在於川普能否接受。」

具潤哲透露，他在15日會晤貝森特時表明，預付資金可能對南韓外匯市場造成衝擊，並強調已多次闡明，就南韓立場而言，預付3500億美元十分困難。貝森特表示充分理解。他表示：「我認為，川普政府理解南韓無法像日本那樣一次性出資3500億美元，但關鍵是能說服川普總統到什麼程度，以及他能否接受。這方面存在不確定性，我們也無法保證。」

具潤哲並強調，對美投資的落實方式將直接影響韓國匯市穩定。若以一次性預付款方式進行，外匯市場恐面臨壓力，但若能納入韓方的分期訴求，衝擊將可降低。

至於外界傳聞韓方考慮以十年分期投資或以韓幣形式執行，具潤哲回應：「具體內容還需進一步核實。」針對美方要求南韓擴大大豆進口一事，他則表示：「現處於談判過程，各種說法來來往往，按具體情況可能有所不同。」

