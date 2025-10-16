川普高估了關稅影響力？ AI泡沫化對全球經濟威脅更大

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
金融時報評論指出，全球經濟目前最大的風險不在川普2.0關稅，而在人工智慧（AI）泡沫化。路透
美國總統川普關稅威脅看來總是雷聲大雨點小，4月宣布的「解放日」關稅不僅延到8月才執行，還七折八扣並大開豁免之門；上周揚言重要軟體一律禁止銷陸，以報復北京管控稀土出口，但隨後又改口說只抵制陸製食用油。

目前看來，唯恐川普2.0關稅重創美國乃至全球經濟，應是過慮了。國際貨幣基金（IMF）本周預測，在關稅陰影下，全球經濟今、明兩年仍將分別成長3.2%和3.1%，只比去年成長率3.3%稍微減緩。

金融時報評論指出，全球經濟最大的風險不在關稅，而在人工智慧（AI）泡沫化。

川普2.0關稅影響溫和

川普高估了美國提高關稅對全球經濟的影響力。這是因為製造品雖是國際貿易大宗，在全球經濟的分量卻不吃重，何況美國占全球最終進口需求的比率僅17.5%。由此來看，川普想運用關稅擾亂全球經濟的籌碼，逼迫貿易夥伴簽訂外傳的「海湖莊園貨幣協定」，進而改造世界局勢，似乎高估自己的實力。

川普2.0關稅對全球貿易乃至經濟的衝擊不如原先料想嚴重，也是因為關稅戰迄今大致局限於美中之間，並未擴大為全球性的保護主義惡性循環。中國大陸對其他經濟體的出口其實不減反增。要不是北京挺得住美國關稅報復，又豈會以抵制美國大豆和揚言限制稀土出口反擊？

目前為止，川普2.0主政下的美國進口關稅平均稅率僅升至16%。

關稅連續劇尚未落幕，有些針對產業加徵的關稅還沒宣布，但川普對全球貿易的影響截至目前仍只算添麻煩，並未構成真正的威脅。金融市場和經濟現實的約束，緩和了美國提高關稅的衝擊力道。

AI泡沫化後果更嚴重

更令人憂心的是AI泡沫化。

近幾年來，巨量的資本湧入AI計畫--資料中心設備在美國進口的占比不容小覷--儘管這些投資尚未見到回報。

AI投資目前是撐起美國經濟成長的主要支柱，一些經濟學家認為，若不是AI投資熱潮，美國經濟可能已陷入衰退。萬一AI泡沫爆破，對美國經濟的衝擊，可能遠比1990年代末科技股泡沫爆破的後果嚴重。

全球經濟挺得過美中雙邊貨物貿易中斷的衝擊；但AI產業一旦崩垮，讓寄予厚望的投資人和川普希望落空，那股衝擊將更難熬。

