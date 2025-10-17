快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國財政部長貝森特。路透

美國財政部長貝森特15日暗示，如果中國大陸暫緩實施嚴格的稀土出口管制，美國有可能將目前對中國商品的關稅暫停期延長三個月以上，並且否認股市下跌就會迫使川普政府與中國展開談判的說法。

七大工業國（G7）官員在國際貨幣基金（IMF）與世界銀行15日於華盛頓舉行年會時，也對中國大陸祭出的稀土出口管制新規表示嚴重關切，並共同商討聯合反制措施，但並未透露內容。

日本財務大臣加藤勝信是此次出席會議的G7官員之一，他會後受訪，談到中國稀土出口管制時表示：「日本對這些措施深感擔憂。我呼籲G7國家團結起來，共同回應。」「如果我們的行動引發報復循環，可能會對全球經濟和市場產生不利影響。」

加藤勝信強調，必須密切監控金融市場風險，並表示當局將留意匯率過度波動、無序波動。德國財政部長克林拜耳（Lars Klingbeil）同日稍早在G7會議前透露，會聯合討論一套共同的做法，以針對性的措施因應中國的行動，同時提醒各方避免採取任何可能對本國經濟產生後座力的動作。

貝森特則於華盛頓的記者會上表示：「我們是否可能延長對中國關稅的暫緩期？也許吧，但這都會在接下來幾周的談判中決定。」

貝森特透露，據他所知，川普迄今「願意」本月稍晚在南韓與中國國家主席習近平會晤。貝森特自己「很有可能」比川普先一步前往亞洲，與中國國務院副總理何立峰會談。南韓國家安全顧問16日宣布，美國總統川普將在本月29日至30日訪問南韓。這個時間點與亞太經合會（APEC）峰會10月31日至11月1日舉辦時間錯開。不過，川普依既定行程訪問南韓，可能安排與習近平會面。

美促陸放行稀土 換關稅休戰期延長3個月以上

美中貿易戰近日因陸方祭出稀土管制再次升溫，美國總統川普為此宣布，擬自十一月起向中國額外課徵百分之一百關稅。川普十五日表示...

美擬效法北京 增7戰略產業持股…反制陸出口限制

美國財政部長貝森特十五日表示，川普政府研擬加強控制戰略產業，透過增加在關鍵企業的持股，反制中國大陸出口限制與經濟政策，目...

韓美貿易談判 有進展

南韓首席貿易談判代表16日說，韓美貿易協商出現進展，對於在近期內締結關稅協定，表達樂觀。美國財長貝森特稍早也有類似發言，...

貿易戰激化 美擬關稅休戰 換陸稀土鬆綁

美國財政部長貝森特15日暗示，如果中國大陸暫緩實施嚴格的稀土出口管制，美國有可能將目前對中國商品的關稅暫停期延長三個月以...

北京：稀土管制 未針對特定國家

大陸商務部昨（16）日就稀土出口管制政策強調，不針對特定國家和地區，亦批准民用用途的合規出口申請，美方的解讀嚴重曲解並渲...

美方專家：多國震驚陸稀土管制 稱「過度反應」

紐約時報報導，美中貿易戰在兩國元首可能於南韓會晤前升高，中方認為事件導因於川普政府的對中鷹派不願見到兩國關係緩和，擴大陸...

