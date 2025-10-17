聽新聞
貿易戰激化 美擬關稅休戰 換陸稀土鬆綁
美國財政部長貝森特15日暗示，如果中國大陸暫緩實施嚴格的稀土出口管制，美國有可能將目前對中國商品的關稅暫停期延長三個月以上，並且否認股市下跌就會迫使川普政府與中國展開談判的說法。
七大工業國（G7）官員在國際貨幣基金（IMF）與世界銀行15日於華盛頓舉行年會時，也對中國大陸祭出的稀土出口管制新規表示嚴重關切，並共同商討聯合反制措施，但並未透露內容。
日本財務大臣加藤勝信是此次出席會議的G7官員之一，他會後受訪，談到中國稀土出口管制時表示：「日本對這些措施深感擔憂。我呼籲G7國家團結起來，共同回應。」「如果我們的行動引發報復循環，可能會對全球經濟和市場產生不利影響。」
加藤勝信強調，必須密切監控金融市場風險，並表示當局將留意匯率過度波動、無序波動。德國財政部長克林拜耳（Lars Klingbeil）同日稍早在G7會議前透露，會聯合討論一套共同的做法，以針對性的措施因應中國的行動，同時提醒各方避免採取任何可能對本國經濟產生後座力的動作。
貝森特則於華盛頓的記者會上表示：「我們是否可能延長對中國關稅的暫緩期？也許吧，但這都會在接下來幾周的談判中決定。」
貝森特透露，據他所知，川普迄今「願意」本月稍晚在南韓與中國國家主席習近平會晤。貝森特自己「很有可能」比川普先一步前往亞洲，與中國國務院副總理何立峰會談。南韓國家安全顧問16日宣布，美國總統川普將在本月29日至30日訪問南韓。這個時間點與亞太經合會（APEC）峰會10月31日至11月1日舉辦時間錯開。不過，川普依既定行程訪問南韓，可能安排與習近平會面。
