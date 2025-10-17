聽新聞
0:00 / 0:00

美將審理關稅訴訟 川普想出席

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導

川普政府的關稅訴訟即將在美國最高法院展開辯論，美國總統川普十五日稱，這是美國史上最重要的訴訟；川普也表示，他有可能出席旁聽。

川普今年上任後提出對等關稅政策，不過有中小企業等提告川普無權這麼做；美國國際貿易法院和聯邦巡迴上訴法院皆裁定川普違法，現在上訴至最高法院，即將展開法院辯論。

川普十五日表示，最高法院即將審理非常重要的案子，這是美國史上最重要的訴訟案件。

川普說，如果政府不贏得這場官司，美國未來很多年將面臨弱化、麻煩，以及金融混亂；川普說，如果政府打贏官司，美國將擁有全世界最強大的經濟。

川普說，美國只是利用關稅來防禦其他國家多年來對美國的作為，指中國向美國產品課徵關稅，但美國卻不能反擊。川普指，因為他的關稅政策，美國現在才能與各國達成很好的貿易協議；川普也指控提起訴訟的人，他們與外國站在一起。

川普也說，他透過關稅來終結戰爭，要不是因為關稅，世界可能戰火肆虐。

關稅 川普

延伸閱讀

川普稱「印度將停買俄油」要求大陸跟進 印度業者傻眼要莫迪解釋

川普在加密幣得意 在高爾夫球場失意

據理力爭是大忌！韓學者分析與川普談關稅 應以「這關鍵」當切入點

川普稱「莫迪保證停買俄油」印度未證實 透露與美討論深化能源合作

相關新聞

據理力爭是大忌！韓學者分析與川普談關稅 應以「這關鍵」當切入點

韓國西江大學國際貿易教授許允（Heo Yoon）今天在台北演講時建議，和美國總統川普進行關稅談判時不要「據理力爭」，而應...

美方專家：多國震驚陸稀土管制 稱「過度反應」

紐約時報報導，美中貿易戰在兩國元首可能於南韓會晤前升高，中方認為事件導因於川普政府的對中鷹派不願見到兩國關係緩和，擴大陸...

美擬效法北京！增7戰略產業持股 反制陸出口限制

美國財政部長貝森特十五日表示，川普政府研擬加強控制戰略產業，透過增加在關鍵企業的持股，反制中國大陸出口限制與經濟政策，目...

美促陸放行稀土 換關稅休戰期延長3個月以上

美中貿易戰近日因陸方祭出稀土管制再次升溫，美國總統川普為此宣布，擬自十一月起向中國額外課徵百分之一百關稅。川普十五日表示...

陸商務部：美曲解渲染陸稀土規定 「民用、合規申請 都可獲批准」

大陸稀土管制受美方強烈反彈，大陸商務部發言人何詠前強調，稀土等相關物項具有明顯的軍民兩用屬性，中方依法對相關物項實施出口...

南韓商界4巨頭共赴海湖莊園 貝森特：美韓貿易談判10天內敲定

南韓四大財閥領袖十八日將前往美國佛州，出席日本軟銀會長孫正義主辦的投資論壇和球敘。這場聚會在美國總統川普的海湖莊園舉行，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。