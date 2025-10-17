美將審理關稅訴訟 川普想出席

川普政府的關稅訴訟即將在美國最高法院展開辯論，美國總統川普十五日稱，這是美國史上最重要的訴訟；川普也表示，他有可能出席旁聽。

川普今年上任後提出對等關稅政策，不過有中小企業等提告川普無權這麼做；美國國際貿易法院和聯邦巡迴上訴法院皆裁定川普違法，現在上訴至最高法院，即將展開法院辯論。

川普十五日表示，最高法院即將審理非常重要的案子，這是美國史上最重要的訴訟案件。

川普說，如果政府不贏得這場官司，美國未來很多年將面臨弱化、麻煩，以及金融混亂；川普說，如果政府打贏官司，美國將擁有全世界最強大的經濟。

川普說，美國只是利用關稅來防禦其他國家多年來對美國的作為，指中國向美國產品課徵關稅，但美國卻不能反擊。川普指，因為他的關稅政策，美國現在才能與各國達成很好的貿易協議；川普也指控提起訴訟的人，他們與外國站在一起。

川普也說，他透過關稅來終結戰爭，要不是因為關稅，世界可能戰火肆虐。