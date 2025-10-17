北京：稀土管制 未針對特定國家

快訊

經濟日報／ 記者陳政錄／綜合報導

大陸商務部昨（16）日就稀土出口管制政策強調，不針對特定國家和地區，亦批准民用用途的合規出口申請，美方的解讀嚴重曲解並渲染誇大中方措施，故意引發不必要的誤解和恐慌。

大陸外交部發言人林劍昨天也回應稀土管制表示，中方出台的出口管制措施符合國際通行做法，目的是更好地維護世界和平與地區穩定，履行防擴散等國際義務。

商務部昨天舉行直播記者會，回覆近日美中貿易爭端。就美方強烈反彈北京實施稀土出口管制，商務部發言人何詠前表示，稀土等相關物項具明顯軍民兩用屬性，中方依法對相關物項實施出口管制是正當做法，並非針對特定國家和地區，只要是用於民用用途的、合規的出口申請，都可以獲得批准。

何詠前強調，美方的解讀嚴重曲解並渲染誇大中方措施，故意引發不必要的誤解和恐慌，措施發布前，中方已向美、歐、日等多個國家和地區通報，正與相關國家展開良好溝通。何詠前並反批，美國的域外管轄措施由來已久，早在幾十年前開始實施。她還稱，中方將在措施實施的過程中，不斷優化許可流程，有效促進合規貿易。

媒體還問，貝森特日前表示他預計將在APEC前（10月底前）同國務院副總理何立峰見面，請問美中雙方是否會在近期舉行新一輪的經貿會談？何詠前僅稱，中方對於相互尊重基礎上的平等磋商，一直都持開放態度。

