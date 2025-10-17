聽新聞
南韓商界4巨頭共赴海湖莊園 貝森特：美韓貿易談判10天內敲定

聯合報／ 記者雷光涵、編譯周辰陽盧思綸／綜合報導

南韓四大財閥領袖十八日將前往美國佛州，出席日本軟銀會長孫正義主辦的投資論壇和球敘。這場聚會在美國總統川普的海湖莊園舉行，川普預計出席，向企業遊說加碼對美投資。路透報導，美國財政部長貝森特十五日表示，美韓貿易談判進入收尾階段，預期十天內宣布達成協議。

這是南韓商界四巨頭首度共同造訪海湖莊園，被視為在韓美進行關稅談判之際，南韓財經界「助攻政府、直攻川普」的一次行動。

南韓中央日報報導，台灣與日本企業領袖也接受孫正義邀請，在海湖莊園參加南非高球傳奇普萊耶的九十歲生日派對，與川普一起打高球，但報導並未提到哪些台灣企業受邀。

這場論壇由日本軟銀會長孫正義主辦，預計吸引約七十家企業參與。商界消息人士透露，三星電子會長李在鎔、ＳＫ集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣，以及ＬＧ集團董事長具光謨預計出席，韓華集團副董事長金東官也可能加入。

論壇料將聚焦人工智慧（ＡＩ）與半導體等先進產業投資，尤其孫正義正主導總額達四千億美元的美國ＡＩ基礎建設「星門計畫」。這次行程與南韓總統政策顧問金永範及產業通商資源部部長金正寬訪美時間重疊。兩人預定十六日在華府與美方官員舉行會談。韓美正努力縮小雙方在三千五百億美元對美投資方面的分歧。

貝森特十五日表示，美韓談判進入收尾階段，預期十天內宣布達成協議。金永範說，美方就南韓三千五百億美元投資給出新提案，但他未透露細節。

不過，川普數小時後聲稱，南韓已簽署協議，將向美國「預付」三千五百億美元作為投資。

關稅 川普 南韓 貝森特

川普稱「印度將停買俄油」要求大陸跟進 印度業者傻眼要莫迪解釋

川普在加密幣得意 在高爾夫球場失意

據理力爭是大忌！韓學者分析與川普談關稅 應以「這關鍵」當切入點

川普稱「莫迪保證停買俄油」印度未證實 透露與美討論深化能源合作

據理力爭是大忌！韓學者分析與川普談關稅 應以「這關鍵」當切入點

韓國西江大學國際貿易教授許允（Heo Yoon）今天在台北演講時建議，和美國總統川普進行關稅談判時不要「據理力爭」，而應...

美方專家：多國震驚陸稀土管制 稱「過度反應」

紐約時報報導，美中貿易戰在兩國元首可能於南韓會晤前升高，中方認為事件導因於川普政府的對中鷹派不願見到兩國關係緩和，擴大陸...

美擬效法北京！增7戰略產業持股 反制陸出口限制

美國財政部長貝森特十五日表示，川普政府研擬加強控制戰略產業，透過增加在關鍵企業的持股，反制中國大陸出口限制與經濟政策，目...

美促陸放行稀土 換關稅休戰期延長3個月以上

美中貿易戰近日因陸方祭出稀土管制再次升溫，美國總統川普為此宣布，擬自十一月起向中國額外課徵百分之一百關稅。川普十五日表示...

陸商務部：美曲解渲染陸稀土規定 「民用、合規申請 都可獲批准」

大陸稀土管制受美方強烈反彈，大陸商務部發言人何詠前強調，稀土等相關物項具有明顯的軍民兩用屬性，中方依法對相關物項實施出口...

南韓商界4巨頭共赴海湖莊園 貝森特：美韓貿易談判10天內敲定

南韓四大財閥領袖十八日將前往美國佛州，出席日本軟銀會長孫正義主辦的投資論壇和球敘。這場聚會在美國總統川普的海湖莊園舉行，...

