南韓商界4巨頭共赴海湖莊園 貝森特：美韓貿易談判10天內敲定

南韓四大財閥領袖十八日將前往美國佛州，出席日本軟銀會長孫正義主辦的投資論壇和球敘。這場聚會在美國總統川普的海湖莊園舉行，川普預計出席，向企業遊說加碼對美投資。路透報導，美國財政部長貝森特十五日表示，美韓貿易談判進入收尾階段，預期十天內宣布達成協議。

這是南韓商界四巨頭首度共同造訪海湖莊園，被視為在韓美進行關稅談判之際，南韓財經界「助攻政府、直攻川普」的一次行動。

南韓中央日報報導，台灣與日本企業領袖也接受孫正義邀請，在海湖莊園參加南非高球傳奇普萊耶的九十歲生日派對，與川普一起打高球，但報導並未提到哪些台灣企業受邀。

這場論壇由日本軟銀會長孫正義主辦，預計吸引約七十家企業參與。商界消息人士透露，三星電子會長李在鎔、ＳＫ集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣，以及ＬＧ集團董事長具光謨預計出席，韓華集團副董事長金東官也可能加入。

論壇料將聚焦人工智慧（ＡＩ）與半導體等先進產業投資，尤其孫正義正主導總額達四千億美元的美國ＡＩ基礎建設「星門計畫」。這次行程與南韓總統政策顧問金永範及產業通商資源部部長金正寬訪美時間重疊。兩人預定十六日在華府與美方官員舉行會談。韓美正努力縮小雙方在三千五百億美元對美投資方面的分歧。

貝森特十五日表示，美韓談判進入收尾階段，預期十天內宣布達成協議。金永範說，美方就南韓三千五百億美元投資給出新提案，但他未透露細節。

不過，川普數小時後聲稱，南韓已簽署協議，將向美國「預付」三千五百億美元作為投資。