美方專家：多國震驚陸稀土管制 稱「過度反應」

紐約時報報導，美中貿易戰在兩國元首可能於南韓會晤前升高，中方認為事件導因於川普政府的對中鷹派不願見到兩國關係緩和，擴大陸企黑名單迫使中方以稀土管制反擊；美國學者分析，中國可能誤判而過度反應。

報導說，專家認為，中國緊縮稀土管制，是希望透過大動作，讓美國總統川普關注他的下屬試圖破壞美中關係。中方的作法已見成效，川普將焦點轉移至美中貿易，但也讓歐洲政府及商界不安，影響股市。

中國專家認為，美國商務部九月廿九日擴大外國取得美國產業技術的限制範圍，不僅限於列入禁令的名單，也包括相關的子公司。

這項決定讓北京震驚，中方原本認為經四輪談判與元首通電後，雙方已貿易休戰。

中國因此祭出稀土禁令，猶如刺中川普要害，也可能是中國國家主席習近平在下周中共召開四中全會之前，向中國社會展現實力。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯說，如果你是與川普通電的國家領袖，十天後被美方公開打臉，你在國內重要政治會議召開前要如何回應？

與中國官方接觸的專家指出，美國商務部針對數千家中國業者的動作，是川普政府的對中鷹派所為。專家也認為中方在TikTok問題上已讓步，吳心伯說，中方強烈回應是提醒川普必需親自處理兩國關係，別讓鷹派破壞。

華府智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻認為，這一次中方的誤判，多國對中方禁令感到震驚，也認為是過度反應。

美方專家指出，中國商務部了解可能過度回應，說明新的稀土管制措施不會廣泛使用，也不是一致性限制。

喬治城大學東亞研究教授麥艾文認為，用這種手段吸引川普注意很糟糕，其實只要揮手就好，無須全副武裝再保證不會動用重機槍。