陸商務部：美曲解渲染陸稀土規定 「民用、合規申請 都可獲批准」

大陸稀土管制受美方強烈反彈，大陸商務部發言人何詠前強調，稀土等相關物項具有明顯的軍民兩用屬性，中方依法對相關物項實施出口管制是正當做法，並非針對特定國家和地區，只要是用於民用用途的、合規的出口申請，都可以獲得批准。

何詠前強調，美方的解讀嚴重曲解並渲染誇大中方措施，故意引發不必要的誤解和恐慌，措施發布前，中方已向美、歐、日等多個國家和地區做通報，正與相關國家展開良好溝通。她並反批，美國的域外管轄措施由來已久，早在幾十年前開始實施。她還稱，中方將在措施實施的過程中，不斷優化許可流程，有效促進合規貿易。

商務部昨天舉行直播記者會回覆近日中美之間的貿易爭端。針對貝森特指責李成鋼，何詠前表示，美方有關言論嚴重歪曲事實。當地時間八月廿七至廿九日，李成鋼副部長赴美國，就中美經貿關係、落實中美經貿會談共識等問題交流溝通，並就美對華造船等行業三○一調查限制措施等向美方提出交涉。中方一直主動與美方就三○一調查限制措施磋商溝通，並提出相關合作建議。但美方執意實施限制措施，中方不得不採取反制，包括依法依規對涉美船舶收取特別港務費。

媒體還問，貝森特日前表示他預計將在ＡＰＥＣ前（十月底前）同國務院副總理何立峰見面，請問中美雙方是否會在近期舉行新一輪的經貿會談？

大陸外交部發言人林劍昨天也回應稀土管制表示，中方出台的出口管制措施符合國際通行做法，目的是更好地維護世界和平與地區穩定，履行國際義務。

大陸學者分析，稀土出口管制是為國家安全，並非針對特定國家，且從今年四月起大陸宣布第一波稀土出口管制後迄今仍未取消，由此來看，最新公布的稀土出口管制也將執行下去。