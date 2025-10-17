美擬效法北京！增7戰略產業持股 反制陸出口限制

美國財政部長貝森特十五日表示，川普政府研擬加強控制戰略產業，透過增加在關鍵企業的持股，反制中國大陸出口限制與經濟政策，目前已鎖定七個戰略產業，尤其側重國防。

紐約時報指出，這是美國總統川普藉著仿效北京做法來反制北京，象徵美國進入新產業政策時代，有別以往崇尚自由市場與開放投資作法。

貝森特十五日參加由ＣＮＢＣ主辦的「投資美國論壇」，他表示，面對中國的非市場經濟，美國必須執行產業政策，針對特定產業設定地板價和預先存購產品，以防中國把所有競爭對手都排擠出市場。

紐時報導，隨著中國在稀土礦產與電池技術的主導地位不斷擴大，川普希望借鏡北京的經濟策略，正著手持有更多美國戰略企業股份，以掌控其生產方向，目標是減少對中國敏感技術的依賴，避免在對中談判時落居下風。

川普政府已經入股多家美國企業，其中包括美國鋼鐵、英特爾、稀土礦商MP Materials與Trilogy Metals。川普並要求輝達與超微將晶片銷往中國的部分收入上繳政府。

貝森特表示，美國已將「戰略礦物儲備」列為優先計畫，摩根大通也有意參與。他指出政府已鎖定七個戰略產業，包括稀土、半導體、製藥和鋼鐵等，尤其側重國防，「在某些情況下，美國政府是這些國防公司的最大、甚至是唯一的客戶」。

貝森特還說，政府可能要求企業增加研發支出，並減少庫藏股回購。

設價格下限、預購機制

貝森特並未完整指出美國政府鎖定的七個產業，但他補充，美國將在多個產業設立「價格下限」與「預購機制」，防止中國在其他產業重演稀土加工與提煉的壟斷。

這項政策方向與貝森特過去立場形成鮮明對比，紐時說，貝森特去年任職曼哈頓研究院董事時，曾批評拜登政府對半導體等產業提供補貼是「中央計畫經濟」。

至於金融時報近日報導，引述知情官員爆料，揭露中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼曾在八月美中貿易談判上對華府發出威脅，嗆美國如果不照北京意願，將面臨「地獄之火」。

貝森特表示，美中之間已有四輪正式的貿易談判，雙方都表現出尊重的態度，但李成鋼非常不尊重人。

貝森特還說，李成鋼不請自來到華府，還聲稱如果美國針對停靠美國港口的中國船舶徵收港口費，中國將造成全球混亂。