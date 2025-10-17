快訊

市場憂AI泡沫化？ 台積電給了定心丸

兩人通話2.5小時…川普：將與普亭在匈牙利會面 盼結束俄烏戰爭

韓美貿易談判 有進展

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

南韓首席貿易談判代表16日說，韓美貿易協商出現進展，對於在近期內締結關稅協定，表達樂觀。美國財長貝森特稍早也有類似發言，激勵南韓汽車股急衝，韓股寫收盤歷史新高。

南韓總統政策顧問金永範在飛往美國華府參加貿易談判前，做出以上發言。他的言論呼應其他官員說法，南韓財長具潤哲在本周稍早指出，磋商出現「巨大進展」。

美方口徑一致，美國財長貝森特15日說，兩國快要敲定貿易協議，預料會在未來十天宣布。首爾當局尋求在本月前底前達成協定，屆時南韓將主辦亞太經濟合作會議（APEC），預料美國總統川普將出席。

南韓Kospi指數16日拉升2.5%，創下收盤新紀錄。現代汽車噴高8.3%、站上一年高點；關係企業起亞也跳增7.2%，主要是兩國若達協定，汽車關稅可望從25%降至15%。

與此同時，業界人士透露，三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣、LG會長具光謨，受軟銀會長孫正義之邀，本周將前往美國佛州海湖莊園，商討「星際之門」（Stargate）合作事宜。星際之門規模5,000億美元，要在全美打造人工智慧（AI）資料中心。

韓企高層訪美時機，適逢政府代表在美談判。業界觀察家說，韓企可能會提出美國投資計畫，支持首爾當局的談判立場。

關稅 川普

延伸閱讀

南韓前總統盧泰愚之子盧載憲 接任駐中國大陸大使

貝森特批李成鋼！陸商務部：美有關言論嚴重歪曲事實 反制措施必要合法

韓美談判最後衝刺！韓4大財閥本周組團赴美 直攻川普拚貿易協議達陣

影／貝森特稱美韓談判收尾 川普搶先宣布南韓簽約「預付」3500億美元

相關新聞

美促陸放行稀土 換關稅休戰期延長3個月以上

美中貿易戰近日因陸方祭出稀土管制再次升溫，美國總統川普為此宣布，擬自十一月起向中國額外課徵百分之一百關稅。川普十五日表示...

美擬效法北京 增7戰略產業持股…反制陸出口限制

美國財政部長貝森特十五日表示，川普政府研擬加強控制戰略產業，透過增加在關鍵企業的持股，反制中國大陸出口限制與經濟政策，目...

韓美貿易談判 有進展

南韓首席貿易談判代表16日說，韓美貿易協商出現進展，對於在近期內締結關稅協定，表達樂觀。美國財長貝森特稍早也有類似發言，...

貿易戰激化 美擬關稅休戰 換陸稀土鬆綁

美國財政部長貝森特15日暗示，如果中國大陸暫緩實施嚴格的稀土出口管制，美國有可能將目前對中國商品的關稅暫停期延長三個月以...

北京：稀土管制 未針對特定國家

大陸商務部昨（16）日就稀土出口管制政策強調，不針對特定國家和地區，亦批准民用用途的合規出口申請，美方的解讀嚴重曲解並渲...

美方專家：多國震驚陸稀土管制 稱「過度反應」

紐約時報報導，美中貿易戰在兩國元首可能於南韓會晤前升高，中方認為事件導因於川普政府的對中鷹派不願見到兩國關係緩和，擴大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。