韓美貿易談判 有進展

南韓首席貿易談判代表16日說，韓美貿易協商出現進展，對於在近期內締結關稅協定，表達樂觀。美國財長貝森特稍早也有類似發言，激勵南韓汽車股急衝，韓股寫收盤歷史新高。

南韓總統政策顧問金永範在飛往美國華府參加貿易談判前，做出以上發言。他的言論呼應其他官員說法，南韓財長具潤哲在本周稍早指出，磋商出現「巨大進展」。

美方口徑一致，美國財長貝森特15日說，兩國快要敲定貿易協議，預料會在未來十天宣布。首爾當局尋求在本月前底前達成協定，屆時南韓將主辦亞太經濟合作會議（APEC），預料美國總統川普將出席。

南韓Kospi指數16日拉升2.5%，創下收盤新紀錄。現代汽車噴高8.3%、站上一年高點；關係企業起亞也跳增7.2%，主要是兩國若達協定，汽車關稅可望從25%降至15%。

與此同時，業界人士透露，三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣、LG會長具光謨，受軟銀會長孫正義之邀，本周將前往美國佛州海湖莊園，商討「星際之門」（Stargate）合作事宜。星際之門規模5,000億美元，要在全美打造人工智慧（AI）資料中心。

韓企高層訪美時機，適逢政府代表在美談判。業界觀察家說，韓企可能會提出美國投資計畫，支持首爾當局的談判立場。