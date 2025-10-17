美促陸放行稀土 換關稅休戰期延長3個月以上

美中貿易戰近日因陸方祭出稀土管制再次升溫，美國總統川普為此宣布，擬自十一月起向中國額外課徵百分之一百關稅。川普十五日表示，他認為美國已與中國陷入貿易戰，而美國財長貝森特則提議中國暫緩實施稀土管制，換取美國將關稅休戰期延長三個月以上。

大陸上周宣布新規定，要求海外企業出口含有中國稀土的產品前，必須先取得中國政府批准。中國生產全球超過九成的稀土與稀土磁體，這些關鍵材料被廣泛應用於戰機、電動車等高科技產品中。川普隨後宣布反制措施。

記者十五日在白宮提問，如果美中無法達成貿易協議是否會陷入持續的貿易戰，川普回答說，「你們現在就身處其中。我們有百分之一百的關稅。如果我們沒有關稅，我們不會被放在眼裡」。

關稅休戰協議11月屆滿

在川普講話前，貝森特暗示，如果中國暫緩實施嚴格的稀土出口管制措施，美國可能將目前對中國商品的關稅暫停期延長三個月以上。

自今年稍早以來，美中已多次達成為期九十天的關稅休戰協議，而最新一次將在十一月屆滿。

貝森特還預期美國和數個盟國將針對中國稀土行動做出協調一致回應，他說，「所有我的對口官員」本周都在華盛頓參加國際貨幣基金（ＩＭＦ）與世銀年會，美國將與歐洲盟友、澳洲、加拿大、印度以及其他亞洲民主國家協商。

日籲Ｇ７國團結回應大陸

而七大工業國集團（Ｇ７）財經首長也對中國大陸祭出稀土出口管制新規表示嚴重關切，並且共同商討聯合回應方式。

日本財務大臣加藤勝信十五日在華盛頓談到中國稀土出口管制時表示：「日本對這些措施深感擔憂。我呼籲Ｇ７國家團結起來，共同回應。」加藤勝信說：「如果我們的行動引發報復循環，可能會對全球經濟和市場產生不利影響。」他強調必須密切監控金融市場風險，並表示當局將留意匯率過度波動。

國際貨幣基金（ＩＭＦ）與世界銀行正在華盛頓舉行年會，加藤勝信是在年會期間參加Ｇ７會議後發表上述談話。Ｇ７的財長在會議中，討論如何聯合因應中國新的稀土管制措施，以及當前美中貿易緊張局勢。

德國財政部長克林拜耳同日稍早說，Ｇ７會聯合討論一套共同作法，以針對性措施因應中國行動，同時提醒各方避免採取任何可能對本國經濟產生後座力的舉措。

川習預計30日在南韓會晤

此外，貝森特還表示，據他所知，川普迄今「願意」本月稍晚在南韓與中國國家主席習近平會晤。貝森特說，他「很有可能」先於川普前往亞洲，並與中國副總理何立峰先談。

貝森特說，在川普亞洲行期間，預期會發表貿易聲明。川普預料將先出席在馬來西亞舉行的東協峰會，隨後前往日本，再赴南韓參加亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會。韓聯社報導，川普預計廿九日開始訪韓兩天，第一天將與南韓總統李在明舉行峰會。習近平則預計卅日訪問南韓，川習可能卅日會面。

陸稱管制不針對特定國家

大陸商務部則強調稀土管制不針對特定國家和地區，亦批准民用用途的合規出口申請，美方的解讀嚴重曲解並渲染誇大中方措施，故意引發不必要的誤解和恐慌。